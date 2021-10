“Me mataron un hijo y me obligaron a enterrarlo”: testimonio de víctima del secuestro de las FARC

Este lunes, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se escucharon desgarradores testimonios de las víctimas de secuestro de las FARC.

Antonio Martínez Vargas, una de las víctimas de las FARC , relató a la JEP que esa guerrilla secuestró y asesinó a su padre y, como si fuera poco, también a su esposa en hechos ocurridos en el municipio de Rivera, Huila.

“Todo el patrimonio de la familia Martínez está en poder de las FARC-EP, del Bloque Sur. En el secuestro, no tuvieron cuenta que tenían enfermedades”, expresó Antonio Martínez.

Otro desgarrador testimonio fue el de Milton Bernardo Bustos, víctima de secuestro extorsivo de las FARC, en Natagaima, Tolima. Perdió a sus padres y a un hermano que intentó canjearse por él.

“ cuál fue las razones y el motivo que los llevó para que cogerían a personas ya de edad, como era mi padre de 67 años y mi querida madre de 51 años y llevárselo si ninguna razón", ,manifestó Milton Bustos.

El relato de esta mujer, también víctima de las FARC, causó conmoción en la JEP. “Ellos me mataron un hijo y me obligaron a enterrarlo”, declaró.

Publicidad

Otro duro testimonio fue el de un exagente de la Policía que estuvo en cautiverio y quien hoy en día es reciclador, relató lo que vivió cuando estuvo secuestrado y lo que pasó después.

“Caminamos por la Bota Caucana, hacía mucho frío y me daban calambres y lo que sufrí es fácil contarlo, pero vivirlo es demasiado duro, pero la mayor tristeza que da a mi, es que la guerrilla me suelta y la Policía no me da nada”, afirmó Juan Miguel Rodríguez, otra victima del secuestro de las FARC.

Los dramáticos testimonios se dieron en la segunda jornada de audiencias de observaciones de víctimas en un caso gigantesco en el que la JEP busca determinar el compromiso de la extinta guerrilla con la verdad, reparación y no repetición.