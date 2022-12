“Me parte el alma”: la triste travesía de venezolanos por Latinoamérica en busca de un futuro

Destino de no solo es Colombia, también llegan a Ecuador y Perú. Especial de Noticias Caracol, Ecuavisa y Latina TV.

Se calcula que 2.500 de venezolanos cruzan a diario hacia Ecuador por el puente de Rumichaca.

“Soy madre y padre de mis dos hijos. Me parte el alma dejarlos e ir a un país en que nadie me espera, que no conozco. A tratar de ayudarlos desde allá, o si Dios me lo permite mandarlos a buscar”, dice Keila Colmenares.

“Llamé a mi hija y le dije, ‘no mira mami, me voy’. Cuando me dijo ‘no me vayas a olvidar’, yo ya lloraba”, cuenta con nostalgia Daniel Sosa, otro venezolano que se embarcó en la odisea.

La difícil situación que se vive en el país que gobierna Nicolás Maduro es, en la mayoría, el motivo para emigrar.

“El sueldo mínimo, por ejemplo, son 800.000 bolívares incluyendo lo que se llama el ticket de alimentación. Eso alcanza solamente para comprar un cartón de huevos y medio kilo de queso”, afirma Pablo Carmona.

Conozca más sobre la dramática situación que obliga a los venezolanos a partir en búsqueda de mejores condiciones:

Ni los muertos se salvan de la crisis en Venezuela: servicios...