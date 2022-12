“Me pegó una patada y me partió un brazo”: mototaxista denuncia agresión de policía en operativo

Las autoridades, por su parte, señalan que fueron los conductores quienes utilizaron la fuerza para impedir los procedimientos. Ocurrió en Neiva.

Los hechos se registraron durante un aparente enfrentamiento entre la policía y mototaxistas por un operativo de rutina en aras de combatir el mototaxismo ilegal.

La versión de Willington Herrera señala que uno de los uniformados de un puntapié le generó lesiones en un brazo: “me hizo caer, y al hacerme caer yo me iba a levantar en cuatro patas y ahí cuando me fui a levantar, como se muestra en el video, me pegó una patada y me partió el brazo”.

La Policía asegura que no hubo ningún abuso de autoridad. Francisco Gelvez, comandante operativo y de seguridad ciudadana, dijo que “estos individuos pretenden utilizar la fuerza para no permitir un procedimiento legal de Policía para inmovilizar una motocicleta”.

La persona lesionada, que anunció acciones legales, está recibiendo atención médica en el hospital de Neiva mientras la Policía adelanta la investigación interna para aclarar la situación.