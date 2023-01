“Me pusieron un lazo en el cuello y me jalaron”: brutal golpiza a adulto mayor en Ibagué

Huéspedes de una finca atacaron al mayordomo, que no tiene un brazo y solo les pidió retirarse del lugar porque su tiempo de alquiler había terminado.

“Me echo el brazo por encima, llegó otro y me puso un lazo en el cuello. Me tumbaron y me jalaron por todo el piso, me trajeron hasta el borde de la piscina. Ahí me tiraron a la piscina con el lazo al cuello”, cuenta Guillermo Cruz, víctima del ataque.

Cámaras de seguridad registraron lo sucedido.

El mayordomo interpuso una denuncia en la Fiscalía para que los hombres respondan por lesiones personales y tentativa de homicidio.

Aunque la Policía no conoció el caso, que se presentó en zona rural y no fue reportado a tiempo, sí informó que el presunto agresor fue capturado hace una semana por llevar en su vehículo 265 gramos de marihuana.