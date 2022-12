Me quiero convertir en el presidente obrero protector de la clase media: Maduro

Nicolás Maduro además reclamó la detención de los comerciantes que hayan subido los precios de sus productos tras ser inspeccionados.

A falta de diez días para unas elecciones municipales que la oposición ha planteado como un plebiscito a su gestión y rodeado por todo su gabinete en el Palacio de Miraflores, Maduro llamó en cadena de radio y televisión a emprender una "revolución económica". con el fin de proteger a la "clase media productiva".

"Es una revolución económica la que tenemos que hacer, un nuevo modelo económico productivo, tenemos con qué, sabemos cómo (...) y nada ni nadie nos va a detener en el impulso que tenemos de colocar como centro de nuestra gestión en este Gobierno la revolución económica", señaló.

Todo esto con el objetivo de "proteger a la clase media productiva" para resguardar su "salario" y sus "condiciones de vida", manifestó.

"Me quiero convertir, y ya me estoy sintiendo, en el presidente obrero protector de la clase media productiva, de la clase media decente, en el presidente de la clase media", dijo para luego pedir a la ciudadanía que deje sus diferencias a un lado.

"No podemos dormirnos compatriotas, la revolución debe cambiarlo todo, todo lo que está mal hecho debemos cambiarlo a favor de quienes trabajan", agregó.

Poco antes Maduro había pedido que se detenga a los comerciantes que subieron los precios de sus productos tras haber recibido la orden de su Gobierno de bajarlos y después de las inspecciones que se han hecho para confirmarlo.

"A partir de mañana, sábado 30, todas las inspecciones que se hagan donde se llegue y se demuestre ampliamente que ha habido remarcaje de precios luego de la inspección o que a pesar de toda esta jornada nacional se sigue cobrando de manera fraudulenta, precios especulativos (...) se actúe con toda la severidad de la ley", dijo Maduro.

El presidente exhortó a "todos los organismos del Estado que hacen justicia" a que "se proceda inmediatamente con la Fiscalía y la ley a detener a los responsables" de esos comportamientos.

"Hay que ser muy firmes ante los reincidentes", dijo tras recordar que hoy se cumplen 23 días desde que inició "la ofensiva económica" para bajar los precios de los productos con la orden de ocupar una red de tiendas de electrodomésticos a la que acusó de especular.

Maduro ordenó entonces, además, inspeccionar las tiendas de ese ramo económico para verificar los márgenes de ganancia, algo que fue ampliando a otros sectores en los que se han ido haciendo los mismos operativos para establecer lo que el Gobierno considera "precios justos".

El presidente venezolano recurrió este viernes a los poderes especiales recientemente recibidos para decretar, además, que el precio máximo del alquiler de los locales comerciales no podrá superar los 250 bolívares (39,7 dólares) por metro cuadrado.

Dijo que el decreto "es urgente" y de carácter transitorio hasta que se establezca una ley que regularice la materia y que "permita que se desaten las fuerzas productivas sanas de la nación (...) no fuerzas productivas especulativas y ladronas".

Al mismo tiempo dejó la puerta abierta a realizar algunas "diferenciaciones", según sea el caso.

Aprovechó también su intervención para reiterar sus críticas al Consejo Nacional de Comercio (Consecomercio), a la mayor patronal del país Fedecámaras y a la Cámara Venezolano Americana (Venamcham), a quienes acusó de dirigir esta supuesta guerra "en estrecha alianza con factores de poderes económicos internacionales".

En medio de la ola de consumo para aprovechar los precios rebajados, Maduro pidió a los venezolanos ahorrar.

El Gobierno buscará "estimular el ahorro" con un incremento de 3,5 puntos porcentuales a la tasa actual de ahorro en las cuentas de particulares con saldos de 20.000 bolívares (3.175 dólares), cifra que, dijo, abarca al 93 % de los venezolanos.

La tasa pasará de 12,5 a 16 %, muy inferior a la inflación, que ronda el 45 % en lo que va del año.

Entre el conjunto de medidas, el mandatario adelantó además que su Gobierno anunciará pronto una normativa para "bajar" el precio de los vehículos y acabar con la especulación en ese mercado.

La economía venezolana atraviesa una etapa de bajo crecimiento, 1,4 % en los tres primeros trimestres, alta inflación (45,8% hasta octubre) y escasez de bienes justo cuando el país se encamina a celebrar elecciones municipales este 8 de diciembre.