Me quiero morir: palabras de niño acosado por matoneo que intentó suicidarse

Desgarradoras notas escribió un niño de 9 años que intentó quitarse la vida, según sus padres, asediado por el matoneo de sus compañeros en el colegio Agustiniano de Suba, al noroccidente de Bogotá.

Según los acudientes, una larga serie de agresiones llevaron al menor a intentar suicidarse en tres oportunidades.

Las notas en sus cuadernos expresando su desaliento y las ganas de suicidarse, fueron advertidas por la madre del niño. "Cuando yo leo eso de que me quiero morir, yo veo que la cosa ya pasó de castaño a oscuro y que no era como el colegio me decía ‘mamita el niño está llamando la atención'", dijo la mujer.

El niño, según la denuncia de sus padres, tuvo que ser hospitalizado tras la gravedad del daño psicológico causado por el acoso de algunos de sus compañeros de clase.

"El diagnóstico fue claro, matoneo escolar con consecuencias con depresión, alteraciones nerviosas", afirmó el padre del menor.

Sin embargo, otra versión manejan las autoridades del claustro. Para el rector del colegio, Jaime Iván Sánchez, en el caso no se debería hablar de matoneo. "Hay ciertas acciones que en condiciones normales se tipifican como normales: que yo empujo a un niño, que yo le digo una chanza. En ciertas condiciones eso, simplemente son juegos de niños", declaró el docente.

No obstante, Sánchez comunicó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes

"Nos hemos dado el tiempo para identificar cada uno de los pasos para identificar que ha sucedido, con un equipo de psicólogos, con un equipo de profesionales, ahora con todo el equipo del ICBF y la Policía", resaltó Sánchez.

Para Ricardo Ruidíaz, experto en el manejo de agresión entre niños, es fundamental que los padres reaccionen oportunamente. Para el experto es clave que los padres estén atentos a cambios en la conducta de los pequeños.

"El menor cambia su comportamiento en el entorno familiar, se vuelve agresivo, aislado, ausencia en la falta de sueño lo que es preocupante porque pueden venir ideas suicidas. También cambios en la parte física como mucha sudoración, problemas estomacales, falta de control de esfínteres o dolor de cabeza frecuente", señaló Ruidíaz.

Según la fundación Amigos Unidos que trabaja en contra de este flagelo, este año se han registrado 157 casos de matoneo en colegios de Bogotá.