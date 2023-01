“Me quitaron las tierras”: lideresa denuncia que volvieron a desplazarla de sus predios en Córdoba

Maritza Salabarría fue obligada a dejar su territorio hace más de 20 años por los paramilitares. Aunque pensó que su pesadilla había terminado, estaba equivocada.

“Los señores que en 1991 me despojaron, ahora el 20 de junio de este año me despojaron nuevamente. Otra vez me quitaron las tierras y están dentro de mis predios, en los títulos que me dio el ministro Juan Camilo Restrepo”, asegura.

Ella advierte que su vida corre peligro y la amenazas son constantes.

“No sé porque no me dan un vehículo. Yo tengo que transportarme del Atlántico hasta Córdoba en buses públicos con un escolta armado”, dice.

Maritza Salabarría representa a más de 260 reclamantes de tierras en el corregimiento de Mundo Nuevo, Córdoba, y adelanta una demanda contra el Estado por 8 mil millones de pesos.