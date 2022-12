Me quitaron todo: mujer que perdió a esposo, dos hijos y yerno en accidente

Ana Suárez, esposa madre y suegra a la vez de las cuatro víctimas que dejó el accidente de tránsito en el norte de Bogotá protagonizado por un piloto de aerolínea que huyó de la escena del siniestro, habló en Noticias Caracol sobre su difícil situación

“Vimos las noticias pero no nos imaginamos que era la familia. Luego nos llamaron del campo que ellos habían fallecido. No, no puede ser, vimos las noticias, pero no, no, eso no es posible. Los nombres, los apellidos… pero no asimilamos que era nuestra familia. Uno cree que a su familia jamás le vaya a pasar eso. Mi familia no”, narró Rosa Velosa, pariente de las víctimas.

Incluso el esposo de Rosa Velosa, quien también veía las noticias hizo un comentario: “Él escuchó y dijo: ‘pobrecita familia la de esa gente, morir en pleno diciembre’. Nunca pensamos que era nuestra familia jamás”, contó.

Pero lamentablemente era cierto: el accidente había dejado sin vida a don José Moreno, amoroso padre y abuelo; a su hijo, César Augusto Moreno, de 24 años, a su hija, Marlene, quién iba a ser ascendida en la empresa en la que trabajaba y disfrutaba de un joven matrimonio con Eddy Alfonso Naranjo, de 30 años y quien también pereció en el infortunado accidente. Ahora, Ana Suárez está devastada.

Ana Suárez mostró su indignación con el supuesto protagonista del accidente, Ernesto Manzanera Mier: "ve que mi sobrina queda viva y sale como si nada", reprochó. “Que responda, y a los papas que le enseñan a manejar. A los padres del muchacho que se pongan en sus zapatos”, declaró la pariente.

“Estoy seguro de que el señor venía en estado de embriaguez. Se hubiera quedado ahí colaborando con mi sobrina. Estaba aún viva pidiendo auxilio. No le importó”, dijo Edilberto Suárez, hermano de Ana.