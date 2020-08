“Me robó el celular y $300.000 que tenía para el mercado de mis hijos”: relato de mujer asaltada

En Villavicencio, un grupo élite de la Policía viene adelantando una estrategia, con la ayuda de 300 cámaras de seguridad, para no solo frustrar la acción de los delincuentes, sino capturarlos. El robo es uno de los delitos que más afecta a los habitantes de este municipio.

“Me mandó tres ‘viajados’ con un puñal. Lo único que pensé fue en mis hijos y me dijo que si me iba a hacer matar por un celular. No se me va a borrar de la mente. Me robó el celular y $300.000 que tenía para el mercado de mis hijos”, dijo, visiblemente afectada, una mujer víctima de un asalto.

Luego del atraco, las autoridades detectaron al delincuente a través de las cámaras de seguridad, hicieron el seguimiento respectivo, lo interceptaron y detuvieron.

Esta estrategia en la capital del departamento del Meta ha permitido sacar de las calles a más de 300 delincuentes.