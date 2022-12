“Me sacaron a la calle con mis seis hijos”: conmovedor testimonio de una madre

Cerca de 24 horas completa la familia Fraile en un cambuche cerca al caño de Gibraltar en la localidad de Kennedy.

Una madre y sus seis hijos fueron desalojados porque no tenían cómo pagar el arriendo.

"Me sacaron a la calle con mis hijos, es injusto, llegaron con unos camiones y yo no tengo sustento", dijo.

Con las pertenencias, que le fueron arrojadas a la calle, improvisó un cuarto a la intemperie para poder pasar la noche.

Luis Enrique Fraile, padre de Jacquelin, la ha acompañado en su angustia pero, con tristeza, dice que ya es viejo y que tampoco tienen recursos para ayudarla.

"Hace 30 años trabajo como reciclador, tengo 70 años, a duras penas puedo sobrevivir", agregó.

La madre de familia asegura que se dedica al reciclaje pero que lo poco que gana con esta labor, lo invierte en la educación de sus seis hijos.

En este momento espera la ayuda de la comunidad para encontrar una solución a su angustia.