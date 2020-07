“Me tiran como si fuera lo peor”: las revelaciones del sargento que denunció abuso a niña embera

"Se me acerca la hermana de la joven y me dice que el día anterior -en la noche- unos soldados habían abusado de su hermana. En ese momento llamo a la Policía de Infancia y Adolescencia de Santa Cecilia, les digo que lleguen por la menor para que la lleven al hospital”, cuenta el oficial en retiro.

Díaz estaba a cargo del pelotón al que pertenecían los siete soldados que participaron en la violación de una menor embera, el pasado 22 de junio.

"Posteriormente llamo a mi comandante, donde estoy agregado operacionalmente, al coronel Caicedo, y le informo la situación”, dice el sargento (r) Juan Carlos Díaz.

De acuerdo con el militar, al día siguiente, en presencia de su comandante, los uniformados admitieron estar implicados en el abuso.

"’Que dé un paso al frente el que tenga que salir, esto es muy grave. Que salga el que tenga que salir y asuma las consecuencias’. Ahí es donde salen los soldados, empiezan a salir uno por uno hasta que salen los siete soldados", recuerda.

El sargento (r) Díaz sostiene que los soldados evadieron la patrulla móvil el día del abuso sexual.

"Ningún soldado está autorizado a salir de la base sin previa autorización mía; los soldados sobre esa hora se evadieron del puesto de centinela, fueron evadidos prácticamente", señala.

¿Por qué él no estuvo pendiente?

“Yo como comandante tengo muchas funciones y mi función principal es velar por la seguridad de mis hombres, es un área compleja donde hay GAOS", contesta.

Y, a la pregunta si se equivocó, esto contesta: "No he fallado, siempre estuve con los soldados, siempre estuve ahí con los soldados, desafortunadamente no pensaron en el momento que iban a vivir este momento tan delicado".

Finalmente, el sargento (r) insiste en que no lo han dejado defender y “me tiran de la institución como si fuera lo peor”.

En contexto: “Nadie lo está tildando de sapo”: se conoce audio del general Zapateiro sobre violación en Risaralda