"Me tocaba la cola”: atleta en Santander que denuncia a entrenador

Se conocieron nuevas denuncias de más atletas en Santander que señalan al mismo entrenador de haberlas acosado y agredido sexualmente. La Fiscalía designó un equipo para investigar los hechos.

Son varias deportistas las que aseguraron haber sufrido durante años violencia física y sexual por parte del señalado.

Publicidad

Una de ellas sostiene que tuvo que soportar “varios episodios donde me bajaba la pantaloneta o mi uniforme de atletismo, me tocaba la cola, me tocó hasta mi vagina”.

Agregó que al rechazarlo “me dejó sin comer y luego con una compañera me mandó un pan y me dijo ‘para que no se muera de hambre’”.

Publicidad

La madre de otra presunta víctima denunció que el entrenador hacía comentarios contra las atletas en Santander que afectaron su estabilidad emocional:

Ellas crecen ahí escuchando que se van a engordar, de que gordas no pueden ser atletas, entonces la niña al ver los cambios físicos en su cuerpo empezó a rechazarse a sí misma.

La liga de Atletismo de Santander sigue recopilado denuncias.

Publicidad

“Unos hechos ocurrieron hace años con otras mujeres. A la fecha tenemos 12 testimonios de las mujeres, niñas o jóvenes contando todo el maltrato del que han sido víctimas y los abusos”, detalló Juan Gabriel Henao Mantilla, presidente de la entidad.

Olga Materón, defensora de los derechos de la mujer, exigió “a la Fiscalía que actúe con severidad y celeridad para que esto no se vuelva a repetir”.

Publicidad

La Fiscalía informó que hasta el momento ha recibido cuatro denuncias formales de atletas en Santader.