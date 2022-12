“Me tocó hacerme la muerta”: mujer atacada por indigente en su propia casa

“En mi vida lo había visto”, asegura Ivonne Maritza Borda sobre su agresor, un habitante de calle que ingresó a su vivienda ubicada en el barrio Ricaurte el pasado 11 de enero. En un feroz ataque, la mujer recibió 19 heridas con arma blanca y perdió la movilidad de su brazo derecho.

Según el relato de Borda, debió hacerse la muerta para que su agresor, identificado como Jorge Mauricio Acosta Guayazán, se detuviera.

Publicidad

“Él ingresó en la parte de arriba, se quedó un rato, y yo la verdad saqué fuerza de donde no las tuve. Me levanté y el tipo se fue detrás de mí, sino que no alcanzó agarrarme”, narró Borda.

La oportuna llegada de un habitante del hogar permitió aprender a Guayazán, quien fue detenido y es judicializado.