Me va tocar decir que soy de las FARC para que me liberen: Andrés Felipe Arias

Arias dijo, en entrevista que concedió a Blu Radio, que le iba a tocar meterse "en la Marcha Patriótica o decir que soy integrante de las FARC porque parece que es lo que la Fiscalía está mostrando".

Sostuvo que lleva "625 días injustamente detenido, pero al terrorista ‘Pablo Catatumbo' le levanta 41 o 51 órdenes de captura", quien, agregó, es "el mismo que acabó de asesinar a cuatro personas con fuego nutrido y sistemático contra los municipios de Corinto y Miranda".

Y recalcó que él, "sin estar condenado, estoy detenido preventivamente".

El exministro de Agricultura manifestó que su detención es tan "absurda" que "soy el único que queda privado de la libertad" dentro de la investigación que se adelanta por AIS.

También cuestionó que "a Bernardo Moreno, que va en una etapa de juicio más primitiva que la mía, se le dio libertad". Entonces, agregó, "¿por qué a mí me aplican un racero más duro, más cruel?".

"¡Es como si los derechos de mis dos hijos no contarán!", lamentó al decir que "no he empezado a defenderme" y el proceso en su contra puede tardar dos años más.

Con su detención, afirmó, "me quitaron a Juan Pedro cuanto tenía un mes de nacido" y a su otra hija cuando tenía dos años, y que su esposa ha tenido que soportar esto por casi dos años más.

Por eso suplicó al fiscal Eduardo Montealegre que "examine mi caso y no se deje llevar por lo que le cuentan descontextualizado los fiscales". "Detenga esta locura antes de que sea demasiado tarde", insistió, al decir que su familia ha sido víctima de matoneo por parte del ente judicial.

Reconoció que "hay personas que no me quieren" porque "trabajé en un Gobierno, porque soy cercano a (Álvaro) Uribe pero por eso no me pueden a mí condenar y mantenerme detenido preventivamente".

Bogotá