“¿Me vas a matar?”: grabaciones que serían clave en caso de feminicidio no podrían ser usadas

Así lo asegura la familia de Jennifer Plazas, quien habría sido asesinada por su pareja en julio. Los allegados denuncian una omisión de la Fiscalía.

Esto decía Jennifer Plazas suplicando por su vida, un día antes de morir tras ser, aparentemente, acuchillada por Andrés Gómez, su esposo.

Jennifer Plazas: Quiero irme.

Andrés Gómez: No te vas a ir.

Jennifer Plazas: Quiero irme.

Andrés Gómez: No te vas a ir nunca.

La vida de esta mujer se apagó el 23 de julio del año pasado, tras sufrir años de maltrato del hombre que, según los audios, la retuvo en contra de su voluntad en su apartamento ubicado en el sector de Suba, en Bogotá, y desde donde la habría lanzado luego de atacarla cuatro veces con un cuchillo. Gómez está en juicio desde hace un mes por este feminicidio.

Jennifer Plazas: Por qué, es que yo no soy la única mujer. ¿Yo soy la única? ¿por qué?

Andrés Gómez: porque lo que no me ofreciste a mí, no se lo vas a ofrecer a otro.

A pesar de la contundencia de los audios enviados por la desesperada mujer, no podrían ser usados en contra del hombre.

Según dice la familia de la víctima, porque una omisión de la Fiscalía los habría dejado por fuera del juicio.

Andrés Gómez: Hoy se acaba todo definitivamente.

Jennifer Plazas: ¿Me vas a matar?

Andrés Gómez: No sé. De pronto nos matemos todos, de pronto nos matemos los dos.

Son cinco horas de grabaciones de Jennifer Plazas. Sin embargo, la Fiscalía, que se abstuvo de hablar en cámara, sostiene lo contrario y dice que no se pronuncian porque el caso se encuentra en etapa de juicio.