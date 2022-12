“Me violó, me tomó fotos”: víctima de alias ‘Lobo feroz’, acusado de abusar a 276 niños

Engañaba a pequeños y los llevaba a un hotel en Barranquilla. Estuvo seis meses en prisión, pero un juez lo había dejado libre por vencimiento de términos.

Pese a que sus actos criminales fueron descubiertos en 2008, Juan Carlos Sánchez seguía haciendo de las suyas, de acuerdo con víctimas y autoridades. Recientemente capturado en Venezuela, se espera que lo extraditen a Colombia en los próximos días.

Noticias Caracol conoció el doloroso testimonio de un hombre de 21 años que, asegura, fue abusado sexualmente por el acusado cuando tenía 12. Guardando su identidad, sostiene que Sánchez lo abordó en un local de juegos electrónicos de Barranquilla. Al parecer, tras un descuido de su hermano mayor, quedó en las garras del depravado.

“Me llevó primero a los lados de la casa, me llevó a comer. Él estaba asustado. Me dijo que quería hacer algo conmigo”, recuerda. Le preguntó entones ¿qué era lo que pretendía?, a lo que el señalado pedófilo respondió: “es para probarte, para ver qué sabes de eso del sexo”.

“Yo no sabía nada de eso. Me llevó para otro lado, al centro por el Paseo Bolívar, me llevó para una residencia”, contó el joven.

Después de abusado, el procesado le hizo una segunda propuesta al menor.

“Me paga enseguida $5.000 para hacer una relación. Yo no quería seguirle la corriente, me agarró, me puso el cuchillo”, dice.

Según la Policía, alias ‘Lobo feroz’ grababa a sus víctimas y después vendía los videos en un precio promedio de 500 dólares.

Otra denuncia

Ese mismo día, al llegar a casa, les contó a sus padres lo sucedido. De inmediato, fueron a denunciar el hecho y, en la Fiscalía, se encontraron con la mamá de otro pequeño que también había sido abusado.

“Mi hijo en el centro comercial trabajaba en los baños y él se lo llevó a un hotel, al Paseo Bolívar. ¿Cómo lo engaño?, que le iba a comprar juguetes. El niño se deja engañar por cualquier cosa y él se lo llevó engañado. Me entero porque mi otro hijo me fue a avisar que se lo habían llevado”, declaró la otra madre.

El hijo de esta mujer estuvo dos horas desaparecido. Al volver a casa, en medio del horror, relató lo que le había pasado.

“Me dice: ‘mamá, un señor así y asá me llevó para un motel y me quería abusar’. Me dice que él lo desnudó y empezó a tocarlo”, afirmó.

La desesperada madre salió corriendo de nuevo hacia el centro comercial en busca del violador y se llevó una sorpresa: el criminal estaba en los videos juegos tratando de llevarse otro niño.

“Vine con la Policía, lo cogen preso y a mí me dicen que lo soltaron”, denunció.

Pese a que Juan Carlos Sánchez fue detenido y judicializado por dos abusos sexuales, un juez de Barranquilla lo dejó libre por vencimiento de términos.

“¿Porque lo dejan libre después de abusar de tantos niños? No sé si ha matado tantos niños”, dice la denunciante.

“Era muy amigable”

Los crímenes de alias ‘Lobo feroz’ no pararon allí. Tras regresar a la libertad, bajo la fachada de técnico en sistemas, Sánchez siguió buscando niños para abusarlos, como contó otra madre.

“Era muy amigable con los niños, les ayudaba a hacer tareas, les colaboraba”, dijo.

Con otros abusos cometidos en la costa Atlántica, alias ‘Lobo feroz’ huyó a Venezuela, donde obtuvo una identificación falsa. Pero las denuncias realizadas por las mujeres, entrevistadas por Noticias Caracol, fueron clave paran iniciar una nueva investigación en su contra.

El alias de ‘Lobo feroz’ es la misma identidad que usaba Sánchez en internet para contactar a otros pedófilos, con quienes compartía los videos y fotos tomadas por él mismo cuando abusaba de los menores.

El terrible registro de los abusos está en más de mil horas de video. En ellas los niños aparecen intimidados con armas blancas mientras son abusados. El material fue analizado por agentes de la Dijín durante casi un año.

Las duras imágenes, junto con las denuncias de más de 200 víctimas en Colombia y un número hasta ahora desconocido en Venezuela, fueron clave para descubrir que el criminal estaba en Venezuela.

Una mujer muy cercana al acusado delató su ubicación.

“Ya tengo la víctima número 276”

En la búsqueda, los agentes de la Dijín hallaron más pistas. En redes, Sánchez habría contactado a un mexicano al que le pedía ayuda económica para comprar cámaras y grabar los abusos sexuales de los niños.

En la espeluznante comunicación, Sánchez le reportaba el número de niños que había violado.

“Amigo, ya tengo la víctima número 276. Estaré atento para enviártela”, aseguró.

“En uno de los allanamientos fueron encontrados 15 videos. Grababa los abusos de los menores para venderlos. A los menores les pagaba plata y los vendía entre 300 y 400 dólares. Llevaba récord pormenorizado”, aseguró el general Jorge Vargas de la Dijín.

Mientras alias ‘Lobo feroz’ es extraditado con Colombia, las autoridades rastrean los contactos que tenía y con quienes se cree que comercializaba sus criminales videos.

La Policía pide mayor atención de los padres a sus hijos para evitar casos tan terribles como este.

