Mecanógrafa del senado prometía contratos a cambio de altas sumas de dinero

Yajaira del Rosario Dangond Jiménez recibió más de 148 millones de pesos entre 2017 y 2019 sin tener un sueldo mayor a 2.500.000.

Las autoridades capturaron a una mecanógrafa de la cámara alta del Congreso, quien, al parecer, prometía contratos en el programa del gobierno ‘Catedra para la paz’. Fue señalada como presunta responsable del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.

La mujer de 45 años era mecanógrafa del Senado desde octubre de 2014 y, según la Fiscalía, la funcionaria habría recibido entre enero de 2017 y febrero de 2019 más de 148 millones de pesos a través de diversas consignaciones, con un sueldo de 2.500.000.

La fiscal del caso señaló que dicha suma “no proviene de su relación laboral ni tampoco de ninguna actividad de diferente al cargo que ostenta como mecanógrafa del Senado de la República y cuyo origen no ha sido explicado ni justificado”.

De acuerdo con la investigación, los dineros tenían como objetivo que la funcionaria ayudara en la adjudicación de algunos contratos en dicho programa del gobierno.

Para el ente acusador, Yajaira del Rosario no solo recibió injustificadamente este dinero, sino así mismo lo gastó. “Los gastos y las compras hechas por usted no guardan ninguna proporción con el salario que usted realmente percibe como mecanógrafa en el Senado de la República”, agregó la fiscal.

Los giros oscilaban desde los 700.000 pesos hasta los 10 millones y eran remitidos desde diversos municipios del país como Montería, Sincelejo, Cartago.

Pese a las pruebas, la funcionaría se declaró inocente.