Medellín es el mayor caldo de ‘ollas’ en el país

Una cámara ubicada en el sector de Los Puentes, centro de la capital antioqueña, captó a varios presuntos expendedores de drogas.

También muestra a un hombre que al parecer esconde la droga dentro de un puesto de venta ambulante. Este la entrega a una persona, que lo espera en una moto.

Gracias a las evidencias, la Policía desmanteló la banda de expendio de drogas y descubrió diversas modalidades para esconder y comercializar los estupefacientes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, general José Ángel Mendoza, explicó que los delincuentes tienen "la marihuana empacada al vacío como elementos que no parecieran droga".

Por su parte, los vendedores ambulantes del centro de la ciudad piden que no se les estigmatice como expendedores o consumidores de drogas.

"Yo no comparto es que generalicen, que yo como vendedor ambulante, no consumo, ni guardo droga", manifestó una vendedora.

Según cifras de la Policía, este año se han desmantelado 36 plazas de venta de droga en el área metropolitana de Medellín y se han incautado seis toneladas de estupefacientes.