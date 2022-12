Medicina legal identificó los cuerpos de las víctimas de la masacre en Tumaco, Nariño

Entre los fallecidos hay indígenas del Cauca. Autoridades afirman que los disparos no fueron hechos a corta distancia.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó:

1. Que culminaron las labores de necropsia e identificación de las víctimas de los hechos registrados este 5 de octubre en el municipio de Tumaco (Nariño), en medio de los disturbios por la erradicación de cultivos ilícitos.

2. El grupo interdisciplinario de Medicina Legal identificó a las víctimas como Aldemar Gil Guachetá, de 25 años; Diego Escobar Dorado, de 31 años; Nelson Chacuendo Calambas, de 29 años; Janier Usperto Cortés Mairongo, de 26 años; Jaimen Guanga Pai, de 45 años; y Alfonso Taicús Taicús, de 32 años de edad.

3. Los cuerpos presentan lesiones causadas por proyectil de alta velocidad , según el análisis de los médicos, odontólogos, radiólogos y técnicos forenses que se desplazaron a la zona.

4. Por último, los expertos en balística del Instituto determinaron que los disparos NO fueron hechos a corta distancia.

En el límite

Noticias caracol llegó al límite de Colombia con Ecuador, zona en donde está sembrada la mayoría de las 24 mil hectáreas de coca que hay en Nariño. El Ejército asegura que alias ‘Guacho’ exguerrillero de las FARC y el narcotraficante alias ‘Cachi’, ha traído a centenares de personas, inclusive desde el norte del Cauca, para impedir la erradicación forzosa.

"El uno por movilizar la parte militar, ‘Guacho’, el otro por movilizar todo lo que tienen que ver con el negocio del narcotráfico, ambos están desplazando comunidades, secuestrando", aseguró Gral. Alberto José Mejía, comandante del Ejército.

Antes de la masacre, dice el Ejército, uno de los tatucos cayó e impacto en la zona, responsabilizan a disidencias de las FARC.

Posteriormente iniciaron las ráfagas de disparos, los campesinos reiteran que ellos fueron atacados.

“La Policía nos atacó de allá hacia acá", afirmó Aldemar Molano, campesino.

Las Policía asegura que las bandas de narcotraficantes son las responsables de las muertes.

“Se presentó un ataque de parte de esta organización delincuencia, pero queremos dejar que avance el proceso de investigación y que sea la misma Fiscalía la que aclare esos hechos", aseguró Gral. José Ángel Mendoza, director Policía antinarcóticos.

Por su parte, Alberto José Mejía, comandante del Ejército, sostiene que los uniformados respondieron para proteger a la población civil.

“Si los hombres del Ejército Nacional hubiesen disparado de manera premeditada a los campesinos, no hubiesen sido los gestores de una acción humanitaria para evacuar a los heridos".

El CTI de la Fiscalía ya está en la zona realizando sus averiguaciones en la selva, en donde, por ejemplo, los traficantes construyeron un camino en concreto para sacar en moto la hoja de coca y llevarla a los laboratorios.

Por su parte, las Fuerzas Armadas le ordenó a sus hombres redoblar esfuerzos para ubicar a ‘Cachi’ y a ‘Guacho’, y proteger a las comunidades que han decidido dejar los siembras de coca y que están siendo presionados por los delincuentes para mantenerse en el negocio.

