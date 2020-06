Medicinal Legal ya practicó exámenes a niña embera abusada en Risaralda

Familiares de la menor de 12 años contaron que los uniformados estaban cerca de un colegio del corregimiento y luego salieron de la zona. Se estima que hacia las 4:00 p.m. del domingo la víctima desapareció.

Ahora, la niña se encuentra bajo protección de Bienestar Familiar.

“Se actuó de manera inmediata poniendo a la niña en hogar de paso y enviando a un equipo psicosocial”, apuntó Lina María Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Carmen Torres, delegada para la seguridad ciudadana, reveló cómo avanza la investigación.

“Tenemos la entrevista de la víctima, la entrevista de presuntos testigos de los hechos y la aplicación de unas técnicas investigativas como lo son inspección al lugar de los hechos con topógrafo, con luces forenses”, apuntó.

Entretanto, los siete soldados que prestaban servicio militar se encuentran en las instalaciones del Batallón San Mateo, a espera de las decisiones que tome la Fiscalía General.

En Risaralda, la comunidad indígena pide justicia para que este hecho no quede impune.

¿Cadena perpetua?

Frente al abuso cometido, el presidente Iván Duque planteó a posibilidad de aplicarles cadena perpetua a los responsables.

"No puede ser que unos pocos miserables, que deshonran el uniforme, cometan este tipo de atrocidades. Ojalá pudiéramos estrenar la cadena perpetua con los violadores en este caso", apuntó.

No obstante, expertos en Derecho afirmaron que no es posible imponer esa pena en este caso, pues aún no ha entrado en vigor y no actúa de manera retroactiva.

Según cifras de Medicina Legal, en el periodo de enero a mayo de este año fueron abusados 6.469 menores, 1.057 niños y 5.412 niñas. Principales victimarios son familiares, amigos cercanos y conocidos.