Médico que evitó tragedia en Barranca de Upía dice que horda "no entendía de razones"

Noticias Caracol habló con el médico que evitó un grave desenlace en el centro de salud de Barranca de Upía , Meta, luego de que un grupo de personas causara daños al tratar de agredir a un paciente que había ingresado herido.



En la sala de urgencias se armó una batalla campal. Una doctora gritaba desesperada, mientras grababa a su compañero, el médico Andrés Estrada, que junto a su paciente -herido con arma blanca-, contenían una puerta. Era su única defensa de una horda enardecida que quería agredirlos.

“No sé en qué momento ingresaron, no estoy exagerando, más de 20 o 30 personas a la sala de urgencias, intentando tumbar la puerta para poder sacar a este señor, no sé qué pensaban hacer. Veía cómo múltiples manos con palos puntiagudos, cuchillos, lo que encontraban, trataban de agredir. Mi reacción fue poner un carro de medicamentos que se encontraba en ese momento para poder obstaculizar un poco y que no rompieran la puerta y que no ingresaran, porque no solamente era la vida del paciente, era la vida de mi compañera y la mía”, relató.

En las imágenes grabadas por su compañera se observa al doctor Estrada siendo agredido con un objeto y al paciente, con unas tijeras, cuando trataban de defenderse.

Luego de varios minutos conteniendo el ataque, los sujetos logran romper la puerta y el médico solo pudo abrazar su compañera para protegerla.

“En ese momento parten la puerta, la rompen totalmente y empiezan a ingresar. Yo le digo al señor ‘discúlpeme, no puedo hacer más’, y me acerco a mi compañera y la abrazo esperando lo que pudiera suceder, esa gente estaba incontrolable, no entendían de razones, no estaban en sus cabales”, añadió.

Las autoridades de salud rechazaron el ataque y pidieron respeto por la misión médica.

“Fue un héroe, porque el médico defiende a su paciente y defiende a su colega, a la doctora que le estaba acompañando. Médicos con esa categoría es que necesitamos en Colombia”, indicó Hernán Mojica, gerente de la ESE departamental Solución Salud.

El doctor Andrés Estrada lamenta tener que dejar su servicio rural en Barranca de Upía y dice que unos desadaptados no representan toda la gente buena que encontró en el municipio durante su labor.