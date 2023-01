Médico que lucha en España contra el coronavirus cuenta cómo su papá murió solo en Colombia

Sospechó que había fallecido por el COVID-19, pues presentó síntomas asociados, pero la prueba fue negativa. “No sabremos qué le pasó al final”, lamentó.

Josman Monclou trabaja como médico intensivista en Lérida, España.

Publicidad

Su mamá viajó en enero para conocer a su nieto, que acababa de nacer, y su papá, que vivía en Popayán, iba a volar en marzo, pero debido a los cierres de aeropuertos por la pandemia no pudo cumplir con ese sueño.

El domingo antepasado, contó el doctor Josman, su padre empezó a tener un problema gastrointestinal “que tuvo una mala evolución”.

“Fue a centros asistenciales en los que no le daban mucha atención, lo enviaban a casa, algo de hospitalización domiciliaria, algo a lo que tampoco le prestaron atención y mi padre estaba muy mal. Fue al último hospital, el San José, y allí fue donde murió. La sospecha siempre fue el COVID-19 ”, relató.

Su temor, contó, fue porque su papá “empezó a tener fiebre, dolores musculares, no se podía mover de la cama. Al final tenía dificultad respiratoria y ese fue el motivo por el que su corazón se paró, por un fallo respiratorio”.

Publicidad

Sin embargo, luego de que le hicieron la prueba del COVID-19 el resultado fue negativo. “No sabremos qué le pasó al final”.

Lo que más le duele a este doctor bogotano es “no haber podido ayudar a mi padre, de no haberlo podido acompañar, de no haber podido despedirlo, de lo bueno que era con todas las personas y no habérselo podido retribuir”.

Publicidad

Coronavirus en España

El doctor Josman también lamentó que, pese a la alerta de los chinos sobre el coronavirus , “la gente no la creía, pero una vez llegó a Europa hemos visto lo devastadora que ha sido”.

“Vemos cómo las cosas se están yendo de las manos. La gente empieza a tener un poco más de conciencia. Esperemos que podamos seguir haciéndole frente a esto. Ningún sistema de salud está preparado para esto”, recalcó.

Sobre el caso particular de España, dijo que fue difícil que la gente cumpliera con el distanciamiento social, la higiene personal, no tocarse la cara o saludar de beso o abrazo, por lo que se “confina a la gente a las casas, cerrando establecimientos. Una vez el virus se ha salido de control la única forma es tratar a toda la población como si estuviera infectada”.

Publicidad

Sobre la reducción de casos en el país europeo, “son datos que se toman con cautela”.

“Parece que se va estancando (…) pero si nos descuidamos volveremos a tener ascenso de los números”, agregó.

Publicidad

También hizo un llamado a no confiarse de las pruebas rápidas porque “son una foto del día” y pueden llevar a las personas a entender mal el diagnóstico del coronavirus.

Discriminación a médicos

El galeno bogotano pidió tratar bien a los doctores.

“No piensen que los médicos llevan la infección, es un gran error, la infección la tiene el que tú tienes al lado”, recalcó.

Publicidad

“Si vas con guantes, tapabocas y no tienes medidas de protección, igual te va a dar COVID-19”, insistió el doctor Josman.

Por eso reiteró la importancia de quedarse en casa, porque “entre más infectados haya hay más riesgo de que las personas se pongan graves”.