Médicos en Chocó lanzan SOS: hay ocupación total de las 27 camas UCI que tiene el departamento

En el Chocó existen solamente 27 camas de Unidad de Cuidados Intensivos y todas están copadas, por eso los médicos lanzaron un SOS.

“Están al 100 %, no hay camas, pacientes diagnosticados con COVID-19 y pacientes con sospechas no han podido ser remitidos porque no hay disponibilidad”, indicó Arley Arce Cuesta, médico del Hospital Ismael Roldán.

En ese departamento han fallecido nueve pacientes con coronavirus, entre ellos una mujer de 60 años esperando disponibilidad en UCI.

“Falleció esperando una cama, se hizo todo lo pertinente y todo lo que se tenía que hacer en el primer nivel, remitirla, comentarla al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, a su EPS, porque esta también tiene que ubicar a la paciente, pero eso no se consiguió”, indicó Cuesta.

A la crisis por escasez de unidades de cuidados intensivos se suma la falta de pago de algunos salarios a empleados de la salud de hospitales públicos.

“Tenemos mucho miedo porque no tenemos la protección, el personal se está sintiendo mal, enfermo. Anoche llevaron un médico para UCI en muy mal estado”, indicó Ana Yenci Mosquera, auxiliar de laboratorio en el Hospital San Francisco de Asís.

Entretanto, la Gobernación del Chocó anunció que para la próxima semana llegarían nueve respiradores de los 82 anunciados.

“No es solo recibir los respiradores también es adecuar las salas, es adecuar las habitaciones para que estos respiradores funcionen de la manera correcta”, dijo Jefferson Mena Sánchez, gobernador encargado.

La UCI de la Clínica Vida, donde hay disponibilidad de 10 camas. está cerrada temporalmente porque dos de sus enfermeras dieron positivo para COVID-19.