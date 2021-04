Médicos independientes viven odisea para inscribirse en la segunda etapa de vacunación

Para una gran cantidad de profesionales de la salud el proceso para recibir la vacuna contra el COVID-19 se ha convertido en toda una odisea. Aseguran que, aunque se inscribieron para ser priorizados en la segunda etapa, sus datos no aparecen y aún no saben cuándo van a recibir el biológico.

La impotencia por no ser reconocidos en medio de un plan nacional de vacunación embarga a decenas que trabajan de forma independiente prestando sus servicios de salud.

"Hemos tenido muchísimas dificultades para acceder a la plataforma de Mi Vacuna por limitaciones en el acceso o la inscripción en el Ministerio de Salud para ser identificados como personal de salud de segunda línea", manifestó Liliana Consuegra, médico independiente.

Para el cirujano Federico Gómez, "si no aparece uno en Mi Vacuna, no existe profesionalmente”.

Según el protocolo establecido, para que alguien del talento humano en salud pueda recibir la vacuna debe aparecer priorizado en la plataforma Mi Vacuna, pero para estos profesionales esto ha sido imposible.

"Acabo de renunciar a ese trabajo porque no he sido vacunado y ¿por qué no he sido vacunado?, simplemente porque no aparezco priorizado en la plataforma del Ministerio de Salud. Así como yo están más de 334 profesionales de talento humano en salud", denunció el doctor Diego Ortiz.

Frente a este panorama, el Ministerio de Salud asegura que “sí se han presentado algunos inconvenientes con el uso de la plataforma, sobre todo con los profesionales independientes, quienes de cierta forma no han podido reportar la información”, señala Weimar Pazos, jefe de información y comunicación de la cartera.

Según datos del ministerio, al 5 de abril, fecha en la cual se cerró por primera vez la plataforma Pisis, 16.000 profesionales independientes realizaron su inscripción.

“Internamente en el ministerio se determinó que la plataforma se abre nuevamente a partir del 16 de abril hasta el 23 de abril de 2021, pero en esta ocasión se abre con un formulario para que los profesionales independientes puedan reportar esta información mucho más sencilla”, indicó Weimar Pazos.