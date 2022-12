Medidas cautelares no son un mandato, no son obligatorias: Canciller

La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín explicó la posición del Gobierno colombiano de no aceptar la solicitud de medidas cautelares para el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

"No es un acatamiento", aclaró. "La comisión está haciendo una solicitud. Ante esa solicitud nosotros lo que estamos diciendo que no podemos aceptar esa solicitud. Esto no es de acatar o no", sostuvo.

Holguín fue enfática al afirmar que las medidas cautelares no son parte de la Convención de San José, sino que "surgen de un reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hacen los mismos comisionados".

"No son un mandato que hubieran dado los estados a la Convención, no son obligatorias. Por esta razón la comisión solicita al país, no obliga ni lo requiere, le solicita al país unas medidas cautelares", afirmó la canciller.

En concepto del gobierno Santos "la palabra acatamiento no existe porque no hay vinculación", declaró la funcionaria. También citó casos de otros países donde no se han aceptado ese tipo de solicitudes de la CIDH, como Brasil, México, Estados Unidos, Jamaica y Bélice.

Frente al seguimiento de anteriores medidas cautelares y a los fallos de la Corte Constitucional, María Ángela Holguín declaró: "nosotros en el pasado hemos aceptado esas solicitudes porque en el ciento por ciento de estas hay amenazas a la vida y a la integridad personal. Estamos hablando no de derechos políticos, como es el caso que nos ocupa actualmente, sino atentados a la vida y a la integridad personal".

La canciller dijo que el de Petro es un "caso particular" y que no se pueden interpretar los fallos de la Corte Constitucional como si abordaran situaciones generales. "Las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional, las ha tomado en casos específicos e individuales. Ha estudiado caso por caso, producto de tutelas. Precisamente por razón de integridad, vida y amenazas", declaró.

"No podemos permitir que un tribunal internacional que es subsidiario y complementario al procedimiento jurídico interno, venga a tomar decisiones y a solicitar que tomemos decisiones cuando la justicia colombiana ha funcionado", dijo la canciller.

"En este caso del alcalde Petro, nosotros en múltiples respuestas a la Comisión, en el pasado mes y medio, hemos dado cinco respuestas de cómo ha operado la justicia frente a 300 tutelas que se interpusieron en el caso del Alcalde", sostuvo la ministra Holguín.