Medidas para mejorar el aire en Medellín se han quedado cortas según expertos

Aunque bajaron los niveles de contaminación en el Valle de Aburrá, ambientalistas cuestionan las medidas.

Según Fabio Giraldo experto en movilidad sostenible, las medidas adoptadas por la administración se han quedado cortas debido a que la ciudad recibe a diario 391 vehículos particulares nuevos, sin haber evacuado volquetas y buses que no son aptos para circular en las vías. Además, afirmó que el Área Metropolitana aún no cuenta con un servicio público articulado que dé respuesta al crecimiento de la población.

"Si nosotros no pensamos en movilidades alternativas como el vehículo compartido, como la ampliación de las flotas, vamos a tener colapsos como los hemos tenido no solamente con la contingencia ambiental sino cuando el metro tuvo una falla", manifestó el especialista en seguridad vial y movilidad sostenible.

Entre otras cosas señaló que frente a este tipo de emergencias hace falta una mayor planeación y es por esto que algunas medidas solo son efectivas a corto plazo.

"Habían carros que solamente tenían pico y placa un solo día de los tres de emergencia y habían otros que se repetían, eso significa que no hubo una planeación de verdad en cuanto a esta medida”, manifestó Giraldo.

Por su parte, el docente Mauricio Correa, explicó que aunque las fuentes móviles aportan entre un 60 y 70 por ciento de contaminación, hay otros factores como las fábricas y las quemas de llantas que también se deben tener en cuenta frente a la hora de tomar decisiones.

"El tema por ejemplo de las quemas o de los incendios de elementos que algunos habitantes de calle hacen cómo son las llantas para sacar algún material, eso origina altos índices de contaminación", aseguró Correa, docente de la Escuela Ambiental de Ingeniería en la Universidad de Antioquia.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana (Siata) las estaciones de medición de calidad del aire se encuentran en estado moderado. Sin embargo, como medida preventiva este sábado continúa el pico y placa ambiental para los vehículos y motos de dos y cuatro tiempos que terminan en números impares.

