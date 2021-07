‘Memo fantasma’ habría amenazado a exjefes paramilitares para que no revelaran su identidad

Avanza la audiencia en la que la Fiscalía pide cárcel para Guillermo León Acevedo, alias ‘Memo fantasma ’. El señalado narcotraficante y exjefe paramilitar se habría enriquecido de manera ilícita en los últimos años.

El ente investigador reveló documentos tales como archivos de la DIAN, declaraciones de renta y patrimonio que darían cuenta del enriquecimiento ilegal.

Además, se conocieron declaraciones de exjefes paramilitares como el ‘Tuso’ Sierra y alias Julián Bolívar. El último señaló que 'Memo fantasma’ lo amenazó para que no revelara su identidad.

Juan David Huepe, fiscal del caso, leyó durante la audiencia un testimonio sobre amenazas por parte de ‘Memo fantasma’ a Bolívar.

“Yo manifesté ante la fiscal que estaba en esa audiencia, yo dije que frente a ese tema no hacía referencia en público, antes no había sido víctima de amenazas. Después de eso, cuando estaba en libertad, sí recibí amenazas que puse en conocimiento de la Fiscalía. No sé si tenían que ver con el tema que estamos tratando, llegaron por correo electrónico”, mencionó el representante de la Fiscalía.

Cabe señalar que la abuela y la mamá de ‘Memo fantasma’, hoy capturadas, han señalado que son inocentes y que no conocen ninguno de los inmuebles que ha expuesto la Fiscalía durante las audiencias.