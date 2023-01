Menor con problemas mentales completa ocho días desaparecido

El adolescente, de 14 años, salió de su casa en Bogotá y al parecer ha sido visto en el Magdalena Medio. Su familia está angustiada, pues necesita medicamentos.

Con foto en mano y viajando a varias poblaciones del Magdalena Medio, doña Estela Olarte busca a su sobrino Andrés Felipe Olarte de quien perdió rastro hace ocho días cuando salió a la tienda a hacer un mandando en el barrio Patio Bonito.

“Hace aproximadamente ocho días salió de la casa y me dicen que lo han visto por La Dorada, Puerto Salgar, pero no he tenido otro conocimiento de él”, dice la tía.

Los familiares de Andrés Felipe lo buscan para darle atención especializada.

“Él tiene problemas mentales, estamos ubicándole un centro tal vez de estudios especiales para que lleven el caso, él no puede seguir estudiando normalmente, él tiene problemas mentales”, afirma Mauricio Guzmán, un familiar.

Con la colaboración de las autoridades en el Magdalena Medio, se realizan patrullajes en toda la región para tratar de dar con el paradero del menor.

El joven requiere de medicamentos especializados para poder tratar su enfermedad, por lo que sus familiares piden a quién lo llegue a ver reportar a las autoridades.