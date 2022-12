Menor fue asesinado por evitar que le robaran la maleta escolar a su hermana

Ronald Alejandro Lozano, un joven de 17 años residente en el barrio El Diamante de Bosa (Bogotá) fue asesinado tras enfrentarse a un grupo de ladrones, al parecer menores de edad, que pretendían robarle la maleta escolar a su hermana.

“Mi hijo le dijo déjeme quieto no quiero problemas, y fue cuando al otro no le gusto y fue cuando le dio la puñalada”, narró Ana Belén Basto, madre del menor.

“Faltaba un cuarto para las seis de la mañana cuando me levante y vi el joven tirado en la puerta y habían varias personas auxiliándolo”, declaró un testigo.

La Policía aseguró que se cuentan con videos de seguridad que permitirán la plena identificación de los responsables del crimen.