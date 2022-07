Menor que había desaparecido en Floridablanca fue hallada: no había sido obligada

Escarly Alejandra Cárdenas, la menor de 13 años que había desaparecido desde hace más de cinco días en Floridablanca, fue hallada en las últimas horas.

En contexto: adolescente de 13 años desapareció tras encontrarse con otro joven que conoció en internet

La joven fue sometida a exámenes médicos junto a su madre, luego de que las dos se desmayaran en el momento justo en que se volvieron a encontrar.

Publicidad

La niña fue encontrada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en el barrio Santa Ana de este mismo municipio, gracias a la llamada de una mujer que la vio jugando con sus hijas e identificó que era la misma que estaba buscando la fuerza pública por medio de volantes.

Sobre las razones de su desaparición no se conocen aún detalles exactos, pero si se pudo comprobar que no estaba sometida por nadie, no tenía signos de maltrato ni de consumo de drogas.