Menores de edad se pasan semáforo en rojo y chocan contra patrulla en Neiva

El tremendo acto de irresponsabilidad no termina allí, pues quien conducía no tenía licencia y el SOAT del vehículo no estaba al día.

“Fue un caso que sucedió hacia las 8:30 p. m. en la avenida 26 con calle 30, frente al CAI de Cámbulos. Dos menores de edad que se movilizan en un Renault 4, costado norte-sur, se pasaron el semáforo en rojo y colisionaron contra una patrulla de la Policía”, aseguró Jimmy Puentes, secretario de Movilidad de Neiva.

Los dos menores de edad resultaron con lesiones leves y fueron evaluados en un centro médico.

“Primero se remitieron a la clínica porque presentaban heridas, no fueron graves. Las autoridades se encontraron en este caso con que los jóvenes se movilizaban sin ningún tipo de autorización y documentos”, añadió Puentes.

“Primero, no tenía licencia de conducción el conductor y, segundo, no tenía el SOAT”, resaltó.

Tanto el vehículo particular como la patrulla fueron traslados a los patios mientras se conocen todos los detalles del percance.

El secretario pidió a los padres de familia que, cuando les faciliten un vehículo a los hijos menores de edad, “recuerden que hay una responsabilidad por parte de los padres y un horario permitido para que ellos puedan manejar y, sobre todo, que si no tienen la documentación exigida mucho menos soltarle un carro”.

