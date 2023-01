Menores de edad trans podrán hacer cambio de género en su documento de identidad

Así lo ordenó la Corte Constitucional y determinó que en 30 días se debe emitir una circular para que los notarios acaten la decisión.

Muchos menores aseguran que a temprana edad sienten que deben cambiar de sexo, pues no se sienten identificados con su género. Así le sucedió a Bibiane, una mujer que ha luchado para que la reconozcan como realmente se ve y siente.

“Cuando era niña, yo pensaba que todo esto estaba mal, que mi cuerpo no correspondía. Me sentía asustada con los cambios físicos porque decía que me estaba masculinizando, pero cuando se da la posibilidad de transitar, encontré que no era un cuerpo equivocado, que los equivocados eran los demás”, cuenta Bibiane Cáceres

El cambio de género en el documento de identidad resultaba impensable cuando era pequeña.

“Cuando un niño o una niña tiene esta oportunidad, puede definir más fácil su proyecto de vida. A nosotras nos tocó otra situación, no existía. Hasta 2015, se empezó a hacer este ajuste, cuando ya tenía 35 años pude acceder a ese derecho, antes tuve que soportar todo tipo de violencias”, añade.

Muchas personas trans tenían que esperar a cumplir la mayoría de edad para cambiar su sexo en los documentos de identidad, pero el caso de un menor llegó a la Corte Constitucional. Esta ordenó a la Superintendencia de Notariado expedir una circular manifestando la determinación.

“(Los notarios) se encuentran autorizados para llevar a cabo futuros cambios del componente ‘sexo’ en los registros civiles de menores de edad trans cuando los respectivos notarios concluyan, en los casos concretos, que se cumplen”, se lee en el comunicado de la Supernotariado.

Estos son los requisitos que deben cumplir:



Manifestación voluntaria del menor

Próximo a cumplir la mayoría de edad

Conceptos profesionales

Explicación de la determinación a tomar