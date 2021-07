Menores venezolanos abandonados en las trochas: otro drama en Cúcuta

Una joven de 15 años de edad acaba de tener a su hija, se recupera en medio de personas que son ajenas, porque no cuenta con familia en Colombia. Dice que su mamá se fue en busca de nuevas oportunidades y ahora, junto con su bebé, viven en una fundación de Cúcuta. Este es el reflejo del drama de menores venezolanos abandonados en las trochas.

“Necesito algo de platica para comprar toallitas húmedas, pañales, y talco que me hace falta”, dice la menor.

Algunos niños que fueron rescatados de las trochas fueron dejados allí por sus padres.

Otros menores venezolanos han sido rescatados de redes de prostitución y microtráfico de drogas, según indicaron en la fundación Fumupro.

· En lo que va de 2021, 52 menores bajo custodia del ICBF habrían sido víctimas de violencia sexual

“Son niños que han estado en redes de prostitución, por su corta edad y estar solos son vistosos para estas organizaciones que los utilizan para prostitución. Los hemos traído para que reciban ayuda y salgan de eso”, indica Rubén Darío López, representante de la fundación Fumupro.

Publicidad

Por eso, algunas personas se motivan a incluso dar clases y se ofrecen de voluntarios para enseñarles, ya que, al estar como irregulares, no pueden matricularse en colegios.

“Son niños solamente, buscando algo mejor. No es difícil darnos cuenta. Me parece mejor tenerlos acá a que estén en la calle recibiendo cosas que no ayudan”, dice Rocío Solano, una de las voluntarias.

“Vemos que hay 353 casos, de los cuales 306 casos están en situación de abandono o separados. Tienen que ver con un rango de edad entre los 13 a 17 años”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

La Fundación Fumupro necesita mercado y otras ayudas para seguir manteniendo a los pequeños.

Si usted desea colaborar puede contactarse con ellos a través de su página en Facebook o al número 3155158510.