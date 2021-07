Mensaje de Alberto Linero por el Día del Orgullo Gay: "La diversidad es un invento de Dios”

El exsacerdote Alberto Linero envió un mensaje a propósito del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y afirmó que “la diversidad es un invento de Dios”.

“Nadie por ser diverso tiene menos dignidad que otros, en eso todos somos iguales. Aunque en nuestras características seamos diferentes, pues hemos sido creados así. Podría decir que la diversidad es un invento de Dios”, escribió el también conocido como padre Linero en Twitter.

Alberto Linero extendió su mensaje a su cuenta de Instagram, donde agregó que, “definitivamente, la diversidad es sinónimo de riqueza y jamás de irrespeto o violencia”.

“Construyamos todos con amor”, puntualizó Alberto Linero.

Estas palabras del padre Linero sorprendieron a muchos en las redes sociales y generaron controversia.

“Depende de la diversidad, si son colores, olores, reino vegetal, animal, mineral, todo fue creado por Dios. Si es de sexo, creó solo dos. Dios creó a Adán y Eva, no Adán y Esteban. Si hay una condición diferente, respeto y amor, no rechazo, pero hay que tener claro que no es el diseño original”, señaló, por ejemplo, el usuario @kikepreteltb.

“No los discrimino, ni los trato mal, pero no los apoyo ni lo comparto, porque la Biblia dice claramente hombre y mujer los creó. Padre, en verdad, no esperaba eso de usted”, comentó @odetteynoa en referencia a los miembros de la comunidad LGBTIQ+.

Por su parte, la usuaria @maggief1231 indicó que “jamás haría al lado a una persona por su identidad de género” o “condición sexual”.

“¡Son personas! Y sí creo que la diversidad (en el sentido amplio de la palabra) es de Dios, pero no encuentro en la Biblia sustento para pensar que a Dios le agrada la homosexualidad. Y en ese mismo sentido, ni la mentira, ni la fornicación, etc. Así que mejor evitemos juicios que dañan pues si hablamos de pecados ¿Quién se libra?”, concluyó.

El Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ se celebró el pasado lunes, 28 de junio del 2021.

Muchos insisten en que no hay que juzgar a los otros y les recalcan a los creyentes que Jesús jamás lo hizo. Así mismo, explican que es delito discriminar a una persona por sus preferencias sexuales o su identidad de género. Y, también, recuerdan que nadie está obligado a creer en el "dios" de los que señalan y lapidan a los demás, y que es la Constitución, no la Biblia, la que regula las relaciones sociales en Colombia. La polémica está servida.