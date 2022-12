“Mi aporte es creer”, lema de quienes marchan por la paz

Estuvo acompañado por su esposa, María Clemencia Rodríguez, y por el cantante Fonseca, vestidos con una camiseta blanca con la leyenda: "mi aporte es creer".

Juan Manuel Santos inició la ceremonia con un minuto de silencio en honor a los militares y policías muertos y después se refirió a "miles y miles de víctimas que ha causado esta pesadilla de 65 años", en alusión a la violencia que arrancó en Colombia el 9 de abril de 1948 con el asesinato del político liberal Jorge Eliécer Gaitán.

Recordó que aquellos hechos, conocidos como "El Bogotazo", dieron inicio al conflicto que el Gobierno intenta ahora finiquitar con el diálogo que lleva a cabo en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde noviembre pasado.

"La paz es la victoria de cualquier soldado, de cualquier policía. Y eso es lo que vamos a conseguir, la victoria, la paz", dijo el mandatario al agradecer la labor de estas instituciones, de las que dijo están comprometidas con el fin del conflicto.

Manifestó además que esta movilización es un tributo a todas las víctimas.

Pidió a los colombianos que participen en esta marcha pensando "cómo sería este país en paz".

"Imagínense lo que podríamos ser como sociedad y patria en un entorno de paz y sin conflicto", remarcó.

La Iglesia católica, la coalición mayoritaria de partidos de la Unión Nacional que apoya al Ejecutivo, el movimiento izquierdista de la Marcha Patriótica y la Alcaldía de Bogotá manifestaron su compromiso con esta movilización, que une por primera vez a dispares sectores políticos alrededor de un mismo propósito: la paz.

El líder negociador del Gobierno en los diálogos, el exvicepresidente Humberto de la Calle, invitó a participar en la marcha del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad de las Víctimas.

"Yo personalmente me haré presente temprano en la mañana en el Monumento a los Héroes Caídos en Acción y marcharé hasta el Centro de Memoria Histórica, y por la tarde estaré en Medellín, en un evento en homenaje a las víctimas", dijo Juan Manuel Santos al confirmar su asistencia en la marcha en Bogotá al lado del alcalde capitalino, Gustavo Petro.

Las guerrillas de las FARC y el ELN, con quien Santos manifestó que espera iniciar "más temprano que tarde" un diálogo de paz, invitaron también a participar de la manifestación.

No obstante, un sector de la derecha se mantiene al margen de la iniciativa por considerar que rinde homenaje a la guerrilla.

Este grupo está liderado por el Puro Centro Democrático, movimiento político que encabeza el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que en un reciente comunicado rehusó participar porque no se convoca "en solidaridad con las víctimas, sino a favor de los victimarios", que a su juicio son las FARC y buscan legitimarse a través de esta marcha.

El procurador Alejandro Ordóñez, de origen conservador, dijo que no estará en el país, pero que "si estuviera tampoco marcharía" y tampoco asistirá el izquierdista Polo Democrático Alternativo, el único partido que no hace parte de la Unidad Nacional, pues considera "inconveniente" para su ejercicio de oposición "aparecer junto al presidente Santos".

Bogotá