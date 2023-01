“Mi comentario no agrede al profesor”: habla estudiante de la U. del Rosario que fue censurada

María Camila Guerrero, la estudiante de la Universidad del Rosario que denunció censura por parte del profesor Edgar Augusto Ramírez durante una clase virtual, habló en Blu Radio del episodio que desencadenó la salida del docente.

La joven, quien cursa octavo semestre de Derecho, se mostró conforme con la decisión de la institución, que retiró al maestro de su cargo y le ofreció disculpas a ella. Sin embargo, pidió un correctivo para que casos como el suyo no se repitan.

“Se está tramitando un proceso disciplinario. Pese a que ya no está vinculado con la universidad es importante este espacio para marcar un precedente y que se garantice una no repetición, no solo a María Camila Guerrero sino a otros estudiantes, que se garantice su derecho a manifestarse y a la libre expresión”, dijo María Camila.

La estudiante denunció la censura a través de Twitter, luego de que el profesor Ramírez le exigiera cambiar su foto de perfil en apoyo al paro nacional. “Qué difícil estudiar mientras matan a mi pueblo”, decía la imagen.

Hoy me censuraron en clase por tener una foto que decía " que difícil estudiar mientras matan a mi pueblo"

Que tristeza que ni en la academia se quieran dar discusiones reales pic.twitter.com/jzpw1lvNdM — María Camila Guerrero (@CamilaGuerreo3) May 4, 2021

Justamente, la estudiante de la Universidad del Rosario aclaró que el contenido del mensaje no atacaba al docente ni mucho menos la compartió en la videollamada para entorpecer o alterar la clase:

“Mi comentario no tiene ni insultos ni es incendiario ni está agrediendo directamente al profesor ni lo compartí en la pantalla”.

Al ser cuestionada sobre si apoyaría de la misma forma a un estudiante con una oposición contraria a la suya, y que pusiera una imagen para respaldar al presidente Duque, la estudiante de Derecho manifestó que respalda la libre expresión, siempre y cuando sea respetuosa y aporte al debate.

“El debate también debe darse desde la academia y claramente estaría presta a debatir las ideas y hablarlo. No tenemos que satanizar ninguna forma de manifestarse, siempre y cuando se transite desde la empatía, desde la solidaridad. Es bueno que la gente se manifieste y se exprese, está bien, está en su derecho”, enfatizó.