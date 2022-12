"Mi desafío, que en 4 años nadie se arrepienta de haber votado por mí": Santos

“Muchas gracias colombianos. Gracias a estos niños que nos acompañan, que serán la generación de la paz. Hoy ha triunfado la unidad. Millones de compatriotas apoyaron un sueño que compartimos”, fueron las primeras palabras de Juan Manuel Santos en el discurso de la victoria tras la segunda vuelta. (En video: Santos promete una paz justa y sin impunidad).

En medio de una cerrada disputa electoral, el candidato presidente ganó la reelección, tras imponerse con el 50,95% de los votos (7.816.755) frente a su rival, Óscar Iván Zuluaga , que alcanzó el 45% de los apoyos (6.904.997). (Conozca cómo quedó el mapa electoral en Colombia tras segunda vuelta).

Santos dijo que su victoria en las urnas "es el fin de más de 50 años de violencia y el comienzo de una nueva Colombia con más libertad, con más justicia social". (En contexto: Santos fue reelegido presidente de Colombia).

En su primer discurso tras conocer su triunfo electoral, el mandatario también prometió "reformas profundas", así como "corregir y ajustar" todo lo que sea necesario, al reconocer que en sus cuatro primeros años de gobierno han quedado "tareas pendientes". (Reacciones: “Que la paz sea con todos los colombianos”: le dicen tuiteros a Santos).

"El mensaje de hoy es también para las FARC y el ELN, es un mensaje claro: este es el fin y hay que llegar a él con seriedad y decisión. Este es el fin de más de 50 años de violencia en nuestro país y el comienzo de una nueva Colombia con más libertad, con más justicia social, una Colombia en paz consigo misma", dijo entre los vítores de sus seguidores.

"Hoy le digo a doña Mechas: No se preocupe. ¡Aquí está su “Juanpa”! ¡Vamos a seguir cumpliéndoles a los más pobres, a los más vulnerables, a los niños, a las mujeres y los adultos mayores!", dijo Santos haciendo referencia a Mercedes Plata, la mujer de 85 años que protagonizó un particular video viral que impulsó la campaña del candidato presidente en la última semana. (“Juanpa” se reunió con la abuelita que no apoya a “Zurriaga”).

Reconoció que "concluir las negociaciones no será fácil", al referirse al proceso de paz abierto por su gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Cuba y a las negociaciones exploratorias que lleva a cabo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El presidente electo fue vitoreado e interrumpido por gritos de sus seguidores como "Sí se pudo". En su discurso el reelegido mandatario agradeció además a opositores e independientes que le brindaron su apoyo, dentro de ellos Antanas Mockus, que hizo presencia en el acto de celebración. (Reacciones: “Hay que volver la paz la tarea de todos”: Mockus).

Santos le dio la vuelta a un resultado adverso, obtenido en la pasada jornada electoral del 25 de mayo, cuando el candidato Óscar Iván Zuluaga fue el más votado el 25 de mayo, con el 29,25% contra el 25,69% del mandatario, candidato de la coalición Unidad Nacional.

La reacción del expresidente Álvaro Uribe

El expresidente Uribe, tras la derrota electoral sufrida por su apadrinado, acusó a Santos de comprar votos y recibir apoyos por coacción de FARC. (Reacciones: “El gran perdedor fue Álvaro Uribe”: Álvaro Forero).

"El Gobierno Santos impulsó la mayor corrupción de la historia caracterizada por abuso de poder, compra de votos, oferta de dineros del Gobierno a alcaldes y gobernadores para forzarlos a intervenir ilegalmente en la campaña", declaró el exmandatario y ahora senador electo. (En video: Uribe habla de compra de votos y pide reformar el sistema electoral).

Además, el exmandatario denunció que se habían producido durante la campaña "amenazas de masacres e intimidaciones por parte de grupos terroristas como las FARC y las banda criminales a los electores de (Óscar Iván) Zuluaga", el candidato uribista, y acusó a Santos de haber permitido esos hechos.

Lo que dijo Zuluaga

"Debo hacerlo, por convicción democrática en primer lugar, felicitar al presidente Santos por su triunfo", dijo en su primera declaración tras la derrota el candidato Óscar Iván Zuluaga. (El discurso: Santos tendrá que escuchar la voz de quienes votaron por mí:, dijo Zuluaga).

"En mi corazón no quedan odios ni rencores", afirmó el candidato, quien aseguró que después de esta aventura electoral seguirá "siendo el hijo de la provincia que los quiere mucho".

Según dijo, su esfuerzo no termina con esta derrota, pues "mañana será otro día" y el Centro Democrático seguirá luchando para cumplir las promesas que hizo al electorado.

Por su parte la excandidata conservadora, Marta Lucía Ramírez, quien forjó alianza con Zuluaga para la segunda vuelta, le pidió a Santos brindar garantias de la oposición política en Colombia. (Reacciones: Marta Lucía Ramírez pide a Santos garantías para la oposición).

Minuto a minuto de la histórica jornada:

7:50 p.m.: Con el 99,99% de preconteo de las mesas, Santos obtiene el 50,95% (7.816.537 votos), mientras que Óscar Iván Zuluaga llega al 45,01% (6.904.989 votos). Asi lo muestra el boletín 42 de la Registraduría.Votos en blanco 619.394 (4,03%). Votos nulos: 403.400 (2,55%). Abstención: 52,11%

7:31 p.m.: “Me comprometo con ustedes a trabajar por ese país que soñó Gabo y que soñamos todos nosotros. Me encomiendo a Dios para lograrlo. Un país al alcance de los niños, un país con oportunidades para todos. Un país reconciliado, un país en paz, porque todos unidos haremos la paz”: Juan Manuel Santos

7:15 p.m.: “Los invito a todos, a los 47 millones de colombianos, a la unidad por la paz. Ayer jugó nuestra selección de fútbol. Ganó con contundencia. Mostró de qué estamos hechos los colombianos y una vez más nos llenó de orgullo. Nuestros jugadores nos enseñan que no es posible llegar a las grandes ligas jugando como individuos, es indispensable trabajar en equipo. Nos enseñan que para jugar en equipo hay que compartir un sueño, hay que tener persistencia, hay que tener disciplina”: Juan Manuel Santos

7:12 p.m.: “Gobernaré con el mayor respeto por mis adversarios políticos, porque de eso, precisamente de eso, se trata la paz. De entender que estamos en diferentes orillas en la contienda política, pero respetamos nuestras diferencias. No reconozco enemigos, no guardamos rencor”: Santos

7:08 p.m.: “No ha sido, no es ni será fácil, siempre hay obstáculos, siempre hay enemigos. Durante la campaña muchos mostraron su escepticismo acerca de la posibilidad de encontrar la paz y su temor de que lo hiciéramos a cualquier precio. Recibimos su mensaje. Esta no será una paz con impunidad. Esta será una paz justa”: Santos

7:06 p.m.: “El mensaje de hoy es también para las FARC y el ELN. Y es claro: este es el fin y hay que llegar a él con seriedad y con decisión”, declaró el reelegido mandatario colombiano.

7:05 p.m.: “Es el momento de reconstruir las regiones azotas durante décadas por la violencia. Es el momento de trabajar más, mucho más, por la justicia social. Es el momento de unirnos todos alrededor de un propósito común, del valor supremo de cualquier nación, de cualquier sociedad, como es la búsqueda de la paz”: Juan Manuel Santos

7:00 p.m.: “Muchas gracias colombianos. Gracias a estos niños que nos acompañan, que serán la generación de la paz. Hoy ha triunfado la unidad. Millones de compatriotas apoyaron un sueño que compartimos”: Juan Manuel Santos

6:50 p.m.En Pensilvania, Caldas, con la totalidad del preconteo de las mesas, Zuluaga arrasó con el 86,44% (8.043 votos), contra 12,19% de los apoyos para Santos (1.135 votos). La diferencia fue de 6.908 apoyos a favor del aspirante del Centro Democrático.

6:20 p.m.: Con el 99,86% del preconteo de las mesas, Juan Manuel Santos obtiene 7.810.316 votos (50,94%), mientras que el aspirante por el Centro Democrático alcanza 6.902.699 apoyos. El mandatario fue reelegido gracias a una ventaja de 907.617 votos. Así lo registra el boletín 26 de la Registraduría

6:10 p.m.:En Cali, Valle del Cauca, con la totalidad del preconteo de las mesas, Santos alcanza el 61,79% (375.371 votos), contra 33,38% de los apoyos para Zuluaga (202.793 votos). La diferencia es de 172.578 apoyos a favor del candidato presidente. La abstención en la Sultana del Valle alcanzó el 59,81%. Voto en blanco: 4.81% (29.258 votos).

5:54 p.m.: En Bogotá, con la totalidad del preconteo de las mesas, Santos alcanza el 52,48% (1.337.349 votos), contra 42,21% de los apoyos para Zuluaga (1.075.638 votos). La diferencia es de 261.711 apoyos a favor del candidato presidente. La abstención en la capital colombiana fue del 50,47%.

5:48 p.m.“Aquí se demostró cómo la unión hace la fuerza y volver la paz una tarea de todos” dijo el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, tras el triunfo de Juan Manuel Santos.

5:42 p.m.: Así quedó el mapa electoral colombiano tras las elecciones de segunda vuelta. El color anaranjado representa las zonas donde ganó Juan Manuel Santos , mientras que lo azul claro corresponde al candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga .



5:36 p.m.:“Nada más importante que defender los intereses de esta nación que nos ha permitido vivir, luchas, aportar y trabajar: ¡Viva Colombia!”, dijo Óscar Iván Zuluaga al reconocer la victoria del candidato presidente Juan Manuel Santos.

5:28 p.m.:Votación de Zuluaga “es una manifestación de voluntad que no puede omitirse desde el punto de vista de las acciones del Gobierno”, sostiene Carlos Holmes Trujillo, fórmula vicepresidencial del candidato del Centro Democrático.

5:23 p.m.En la alocución de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, la excandidata conservadora Marta Lucía Ramírez dijo: “Colombia eligió democráticamente a pesar de la desigualdad de las condiciones”.

5:10 p.m.:Top 5 del voto en blanco:

1) Piedras, Tolima, 17,57%; 2) La Victoria, Amazonas, 16,66%; 3) Caldas, Antioquia, 9,02%; 4) San Pedro, Antioquia, 8,60%; 5) Entrerríos, Antioquia, 8,57

5:04 p.m.: El candidato presidente obtiene 7.605.424 votos, mientras que el aspirante por el Centro Democrático alcanza 6.757.628 apoyos. Con el 99% del preconteo de las mesas, el candidato presidente obtiene una ventaja de 888.907 votos. El décimo boletín de la Registraduría muestra a Juan Manuel Santos con 50,89% (7.759.204), Zuluaga 45,06% (6.870.297 votos).

4:57 p.m.:Con el 97,32% del preconteo de las mesas, el candidato presidente es claro vencedor. Noveno boletín de la Registraduría muestra a Juan Manuel Santos con 50,80% (7.605.424), Zuluaga 45,13% (6.757.628 votos).

4:42 p.m.Con el 88,25% del preconteo de las mesas, el candidato presidente se ve como ganador. Séptimo boletín de la Registraduría muestra a Juan Manuel Santos con 50,71% (6.850.098), Zuluaga 45,18% (6.102.859 votos).

4:37Con el 77,79% del preconteo de las mesas, el candidato presidente se ve como ganador. Cuarto boletín de la Registraduría muestra a Juan Manuel Santos con 50,54% (5.905.272), Zuluaga 45,30% (5.292.657 votos).

4:32 p.m.Con el 56,29% del preconteo de las mesas, el candidato presidente se ve como ganador. Cuarto boletín de la Registraduría muestra a Juan Manuel Santos con 50,97% (4.087.144), Zuluaga 44,92% (3.602.018 votos).

4:30 p.m.:Con el 32,88% del preconteo de las mesas, el candidato presidente se ve como ganador. Cuarto boletín de la Registraduría muestra a Juan Manuel Santos con 50,77% (2.189.487), Zuluaga 45,00% (1.940.786 votos).

4:22m p.m.Tercer boletín de la Registraduría: Juan Manuel Santos 51,65% (798.010), Zuluaga 44,11% (681.485 votos).

4:20 p.m.Segundo boletín de la Registraduría: Zuluaga 49,49% (81.131 votos), Santos 46,82% (76.756 votos).

4:13 p.m.:Primer boletín de la Registraduría: 49.6% Óscar Iván Zuluaga, 47.2% Juan Manuel Santos

4:05 p.m.:Con una aparente mayor afluencia a las urnas que en la primera vuelta, cuando se registró una abstención del 59,93%, los colombianos eligieron entre el presidente Juan Manuel Santos, quien aspira a la reelección, y el uribista Oscar Iván Zuluaga, el más votado en la primera vuelta.

4:00 p.m.: Se cierran las urnas. Empieza el preconteo. Se espera que en una hora la autoridad electoral divulgue el resultado, para saber la decisión de los colombianos

3:50 p.m.: El aumento de sufragantes en Colombia en la segunda vuelta, al menos en el exterior, fue notable. Mientras que en primera vuelta, en cinco días se recibieron 20.424 votos, para la segunda vuelta, en el mismo lapso, participaron 30.698 ciudadanos. Esto representa cerca de un 50% de incremento. Así lo informó la Cancillería colombiana, que además comunicó que en el exterior se habilitaron 217 de votación, con 1.158 mesas, en 64 países del mundo.

3:30 p.m.: Cada ciudadano colombiano que vota tarda un minuto y 6 segundos para hacerlo. El dato fue revelado por el jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el expresidente costarricense José María Figueres. La misión de la OEA hace presencia en el país con 74 observadores en 27 departamentos. (El papel de la misión de observación de la OEA en primera vuelta).

De acuerdo con Figueres, pese a que el abstencionismo en las segundas vueltas electorales suele aumentar, los conteos preliminares indicarían que el fenómeno descendió en un 10% con respecto a los pasados comicios del 25 de mayo. (En contexto: Abstención en primera vuelta de las elecciones llegó al 60%, ¿por qué?).

3:20 p.m.:Notable aumento de electores se registra en algunos centros masivos de votación. En el coliseo Cayetano Cañizares de Kennedy, la localidad más poblada de Bogotá, jueces y funcionarios de la Registraduría aseguran que en algunos puestos se registra el doble de asistencia en comparación con la primera vuelta, el pasado 25 de mayo.

2:55 p.m.Durante las elecciones fueron encontradas 15 personas que figuraban como desaparecidas en las bases de datos oficiales. Así lo reportó el director de seccionales del CTI de la Fiscalía, Luis González León. Estos ciudadanos “fueron puestas a órdenes de las autoridades con el fin de hacer contacto con sus grupos familiares, quienes habían denunciado los hechos”, comunicó el Ente acusador.

2:35 p.m.: En la primera mitad de la jornada electoral colombiana el CTI de la Fiscalía efectuó 20 capturas contra personas que tenían vigentes órdenes de captura. Dentro de los delitos por los que fueron aprehendidos estos ciudadanos se cuentan hurtos, inasistencias alimentarias, homicidios o delitos sexuales.

2:15 p.m.: La Misión de Observación Electoral (MOE), ONG que vela por la transparencia del voto en Colombia, dijo que ha recibido 80 denuncias de posibles irregularidades en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de hoy, la mayoría por intervención en política de funcionarios y compra de votos.

12:18 p.m. Han hecho 950 denuncias contra funcionarios por participar en política, dijo el procurador Alejandro Ordóñez dijo, luego de votar, y varias están relacionadas con la compra de votos.

Sostuvo que es descarada la participación en política y que la Procuraduría no se hará la de la vista gorda con estas denuncias.

11:37 a.m. En el exterior han votado 42.200 colombianos de 600 mil habilitados, informó la Cancillería. Agregó que se han presentado inconvenientes en algunas mesas de Puerto Rico, Brasil y Costa Rica por la ausencia de jurados, informó Cancillería.

11:04 a.m. Por violar ley seca detuvieron a 122 personas en Colombia, dijo mindefensa. Además se sellaron 81 establecimientos por violar esa medida, se decomisaron 106 armas de fuego y se inmovilizaron 48 vehículos conducidos por personas ebrias.

10:29 a.m. Votaciones en Unicentro se realizan sin sistema biométrico. Tampoco se instaló en el colegio Rodrigo Lara Bonilla, en ciudad Bolívar. En el norte hay afluencia de votantes desde las 8:00 a.m.

10:08 a.m. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, afirma que las elecciones transcurren en normalidad. "Hasta este momento siguen siendo las elecciones más seguras de la historia reciente", dijo.

"Hasta este momento siguen siendo las elecciones más seguras de la historia reciente", dijo Juan Carlos Pinzón.

El ministro destacó que en las elecciones presidenciales de 2010 fueron registrados 70 hechos contra el proceso electoral en el país y este año sólo han sido contabilizados 19, "varios de ellos ya esclarecidos".

Recordó que 437.000 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía están a cargo de la seguridad en esta jornada electoral en todo el país, de los cuales 246.000 hacen "presencia física en el 99,9% de las mesas de votación", lo que constituye la mayor cobertura que se haya dado a unas elecciones en Colombia.

9:14 a.m. Autoridades han tenido que trasladar 80 mesas de votación. Algunas de ellas fueron movidas en Chocó por el difícil acceso a la zona y debido a que están por fuera del perímetro de seguridad.

8:18 a.m. "Hoy salgamos a votar y apoyemos nuestra democracia", dijo el candidato presidente Santos.

Instó, luego de sufragar, a ejercer este derecho en paz. "De acuerdo a nuestra conciencia nuestro país saldrá bien librado", dijo.

Santos votó poco después de la apertura de los colegios electorales en la mesa 66, en el Capitolio Nacional, donde llegó acompañado por su esposa, María Clemencia Rodríguez, y sus hijos Martín, Estaban y María Antonia.

8:00 a.m. Son 32.975.158 de personas habilitadas para votar las que decidirán si reeligen a Juan Manuel Santos o le dan una oportunidad a Óscar Iván Zuluaga.

Según el registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, los resultados de los comicios se conocerán a las 5:00 p.m.

En las votaciones de hoy es determinante la abstención, que en la primera vuelta fue del 59,93%.

Según el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, 167.332 agentes velarán en todo el país por el normal desarrollo de las votaciones. A ellos se unirán unos 200.000 militares.