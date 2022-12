Mi esposo no usaba bicicleta: esposa de policía atacado en puente peatonal

Este miércoles será velado el subintendente que pereció cuando se dirigía a su casa y transitó por un puente peatonal la pasada noche del lunes.

Según versiones de testigos entregadas a las autoridades, cuatro personas que habrían perpetuado el crimen huyeron del lugar de los hechos en un carro color verde.

La esposa de la víctima aseguró a Noticias Caracol que aún no ha tenido información exacta por parte de las autoridades y que no le han sido entregadas las pertenencias del oficial.

Aclara, además, que no es cierto que su esposo se movilizara en una bicicleta y que nunca la usó como medio de transporte.

Apuntó que Arango no tiene enemigos conocidos por ella porque, pese a trabajar en la Policía, no trabaja en casos o crímenes, sino que se desempeñaba como instructor de vuelo.

Autoridades siguen la pista de los asesinos.