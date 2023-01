“Mi fusil hablará por mí”: las amenazas de Popeye a Gustavo Petro

Desde su cuenta de Twitter, el exsicario de Pablo Escobar intimidó al candidato y sus seguidores. Es un delito, coinciden expertos. ¿Qué hará la Fiscalía?

Décadas entregadas al sicariato y al narcotráfico, miles de asesinatos y más de 23 años en prisión definen a John Jairo Velásquez Vasquez.

Hoy, en libertad, encontró en Twitter otra arma para atacar y en un trino lanzó una amenaza clara.

“Malditos petristas. Denuncien mi twit. Los odio. si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí, cuando empiece el dolor y el llanto no lloren que no habrá compasión”, escribió.

El candidato Gustavo Petro respondió haciendo un llamado a la Fiscalía:

La verdad creo que este apoyo de Duque no está en sus cabales. El odio le atrapó el corazón. Quizás el antídoto es la Política del amor pic.twitter.com/PLDLA94Ykv — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 22, 2018

La polémica revive el debate sobre los límites en las redes sociales, sobre todo en casos de exconvictos como lo es John Jairo Velásquez.

Twitter no tiene oficinas en Colombia, pero sus políticas son claras: “entre las conductas que no serán toleradas se incluyen, sin limitaciones, las conductas de acoso a personas o grupos de personas por los siguientes medios: amenazas de violencia, expresión de deseo de que otras personas o grupos de personas sufran daños físicos, enfermedades o la muerte”.

Y sus sanciones pueden ir desde la solicitud para borrar el trino hasta la suspensión de la cuenta.

El exfiscal general Mario Iguarán afirma que alias ‘Popeye’, además, ya cometió un delito.

Por el momento, se espera una respuesta por parte de la Fiscalía General.

Esta fue la respuesta del ente acusador:

