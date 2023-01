“Mi hermanita no era trabajadora sexual”, dicen sobre una de las víctimas de masacre en Manizales

Policía cree que el asesinato de cinco personas tiene que ver con retaliaciones de microtráfico y ofreció 50 millones de pesos para hallar a sicarios.

El crimen se cometió en la madrugada del miércoles en el sector de La Isla, por el kilómetro 41 de Manizales.

Tres hombres y dos mujeres murieron.

"Creeríamos que se trata de algún tipo de retaliaciones de estructuras criminales dedicadas a la venta de microtráfico, pero es apenas una hipótesis", dijo la coronel Sandra Hernández, comandante de la Policía de Manizales.



Familiares de Laura Vanessa Ramírez León, una de las dos mujeres asesinadas, aseguran que ella fue invitada al paseo.

Por "una llamada ella toma la decisión de ir, desplazarse a ese lugar, simplemente a dar un saludo de cumpleaños, no llevaba ropa para quedarse, o sea era un simple saludo y ya se devolvía”, dijo su hermana Tatiana Ramírez.

Y aclaró que su "hermanita no trabajaba en ese lugar, ella no era trabajadora sexual, ella estudiaba en la Universidad de Manizales, estaba estudiando Ciencias Sociales".

Lo anterior, porque los hombres asesinados trabajaban en un sitio nocturno que al parecer funcionaba como prostíbulo.

En contexto:

Masacre en Manizales: asesinan a tres hombres y dos mujeres que estaban acampando