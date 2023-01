“Mi mamá se empelota delante del que sea, eso nunca me timbró”: hija de Aída Merlano

Aída Victoria contó cuáles fueron las últimas palabras que cruzó con su madre y describió la política como un “entorno de víboras”.

Antes de viajar a Barranquilla, la hija de Aída Merlano habló con Noticias Caracol. Estos son otros apartes de la entrevista.

Mundo de la política

“Me parece un entorno negro, sucio, de víboras, gente que lo único que está esperando es ver cuando alguien dé papaya para comérselo vivo. Así es el mundo de la política. El político está constantemente preocupado por si el otro va a hacer algo en contra de él. El político tiene la preocupación de pensar quién se va a torcer, quién se va a ir a otro extremo. Así era el mundo de mi mamá”.

¿Sabía que su mamá se iba a fugar?

“Lo que ocurre es que ella se despide de mí, me dice algo y, posteriormente a que salgo, ella se tira. Ella jamás me dice nada.

Nadie se va a imaginar que, porque hay una ventana, ella se va a tirar. En ningún momento, me esperé que ella se fuera a tirar. De hecho, yo salgo del edificio, cojo el ascensor, bajo, compró un agua micelar. Yo no salí huyendo del edificio, yo salí como si nada. Y cuando estoy en el (centro comercial) Andino pagando una ropa, me llama alguien a decirme: ‘¿viste las noticias?’. Obviamente me asusté, ahí entré como en shock”.

La despedida

“Yo he ido a otras citas médicas de ella (Aída Merlano) y, cuando me despido, a ella no le gusta ni que la vea esposada, ni que vea cómo la sacan porque es bastante feo. Se despidió de mí, me dijo: ‘los amo mucho, bendición’.

Yo le dije: ‘cuídate, no hagas nada’. Referido a ese miedo de que se suicidara”.

El cambio de ropa

“Mi mamá no se cambia de ropa, se quita un jean que tiene encima y ella a veces hace eso. Cuando ella quiere meter ropa diferente a la cárcel, ella lo que hace es cambiarse la que tiene y uno se lleva la ropa vieja y ella se pone ropa nueva.

Mi mamá no tiene pena de nada, ella se empelota delante del que sea, se cambia delante del que sea, eso nunca me timbró”.

Finalmente, Aída Victoria aseguró: “Un día le contaré a todo el país cómo son las cosas, sobre las especulaciones que se hacen sobre relaciones de mi mamá, un día les voy a contar la verdad de todo eso”.

