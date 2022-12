Mi papá me dio todo: emotivo testimonio de mujer que pide no prohibir la adopción a solteros

En una carta al Congreso explica que no sufrió ningún trauma en su infancia y pide no quitarles a otros niños la posibilidad de tener una familia como la suya.

Julia Samper dice que a los 15 días de nacida su vida cambió gracias a un hombre que no la conocía, pero decidió adoptarla.

"El beneficio de la adopción fue el que me lo dio todo, soy quien soy gracias a esa adopción, soy una persona educada, soy una persona con valores, soy una persona que ha logrado muchas cosas en la vida gracias a la oportunidad de que me hubiera adoptado mi papá”, afirma Samper.

Además, narra cómo su papá aprendió a vestirla y a hacerle una cola de caballo para el colegio; “cosas que generalmente son una labor de la mamá, pero él aprendió esas cosas”, revela.

Su testimonio tiene como objetivo impedir que se dé vía libre al referendo que busca prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo y solteros.

"Señores congresistas, creo con todo mi corazón que nadie tiene el derecho de quitarle a los niños que están esperando tener una familia la oportunidad de que alguien sea el mundo para ellos, de la manera que mi papá fue el mundo para mí", finaliza Julia.