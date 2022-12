Miembro de FARC que viajó a Cuba habría estado a horas de la “justicia divina”

"No puedo dejar de decir que incluso alguno de estos individuos habría podido estar a horas de estar ante la justicia divina como se dice, porque la posibilidad de hacer ciertas operaciones siempre ha estado en el radar", precisó el funcionario.

Sin embargo, dijo, las operaciones se suspendieron "para que este individuo participe de estos diálogos".

Pinzón no precisó el lugar de los operativos ni el nombre del subversivo de las FARC que la fuerza pública tenía en la mira.

El ministro aclaró que dado "que buena parte de los individuos que están allá (en Cuba) hace muchos años no vienen al país" y "no saben aquí realmente cuál es la situación que se está sintiendo", es importante "que vayan algunos de los que sí saben lo que les ha pasado, lo que están sintiendo, las debilidades que tienen, las afectaciones que tienen".

"Me parece que eso le va a poner un tono de realismo, que es lo que se requiere al final, que se encuentre una salida definitiva", sostuvo.

El fin de semana pasado y el lunes, el Gobierno ordenó suspender operativos en xxx para facilitar la salida de subversivos a Cuba, entre ellos 'Pablo Catatumbo', para integrar la mesa de negociación.

Bogotá