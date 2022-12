Miembros de FF. MM. en cárceles ordinarias pasarán a reclusiones militares: Santos

Desde Santa Marta, el mandatario habló sobre el tema de justicia para los miembros de la Fuerza Pública involucrados en crímenes de guerra o lesa humanidad.

Explicó que en ningún momento se está equiparando a las Fuerzas Militares con la guerrilla. “Ellos ostentan el uso legítimo de la fuerza”, dijo.

Agregó, además, que el Estado colombiano no puede dar amnistía como tal a los militares por fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Existe para ellos la alternativa de la “renuncia a la acción penal”, que en términos prácticos “es lo mismo”, señaló Santos.

Añadió que para los militares no aplica el principio de oportunidad. “Ellos deben decir la verdad”, puntualizó.

“Así como hubo gestos con la guerrilla liberando a presos políticos, también he pedido al ministro una lista de miembros de las FF. AA. Que están purgando penas por crímenes del conflicto para trasladarlos al fuero carcelario militar”.