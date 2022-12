Mientras Avianca pide declarar ilegalidad del paro, Gobierno asegura que tiene plan B

La aerolínea sostiene ante el Tribunal Superior de Bogotá que es un servicio público. Mientras tanto, son los pasajeros quienes sufren las consecuencias.

En este comunicado, Avianca advirtió las consecuencias que traería la declaratoria de ilegalidad del paro.



"Esperamos que el proceso de ilegalidad se resuelva a la mayor brevedad, con el fin de lograr el restablecimiento del servicio”Hernán Rincón pic.twitter.com/qhApcL1V56 — Avianca (@Avianca) September 25, 2017