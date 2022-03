Mike Durán, la primera persona en obtener cédula colombiana con la letra T de trans

Mike Durán nació como mujer, pero al no sentirse a gusto con este género inició un proceso para identificarse dentro de la denominación 'no binario'. Y acaba de convertirse en la primera persona en obtener una cédula colombiana con la T de trans.

"Luego de tener la T en el registro civil comencé a hacer el trámite para la cédula, pero me decían que no se podía. En enero se comunicaron y me informaron que habían comenzado el proceso y el pasado 14 de febrero por fin me llamaron y me dijeron que podía venir a reclamar mi nueva cédula", dijo Mike Durán para el diario El Colombiano.

Publicidad

El bogotano, radicado en Medellín, aseguró que este nuevo triunfo es el comienzo de más batallas para lograr que otras instituciones lo reconozcan. Su siguiente misión es solicitar la corrección de su género en entidades como la EPS, y la oficina de pasaportes, entre otras.

“Yo siempre he dicho que los límites se los pone cada uno; si uno lo quiere lo busca y lo consigue. Hoy, a mis 31 años, puedo decir que lo que he querido lo he tenido, entonces todo es posible”, agregó Mike Durán.

Publicidad

“A la gente le generaba mucha duda, incluso extraño, que dijera F y la foto fuera la de un hombre, con la T no tendré que dar tanta explicación, al entendedor pocas palabras”, asegura.

Mike Durán había iniciado este proceso en 2019. El joven se comunicó con la Registraduría para dar a conocer su caso.

Publicidad

“Empecé en el 2019, cuando yo le escribí a la Registraduría dándole a explicar mi caso, donde yo quería poner el componente sexo T, y ellos me dijeron que la única opción era poner derechos de petición o directamente la tutela”, dijo.

Y así fue, interpuso varias tutelas y finalmente logró cambiar su género en el registro civil. Hoy celebra el logro de ser la primera persona en Colombia con la letra T en su cédula de ciudadanía.