Miles de venezolanos se agolpan en Rumichaca para cruzar a Ecuador antes del domingo

A partir de ese día, el gobierno de Lenín Moreno ha impuesto la visa para los ciudadanos de ese país. Cerca de 7.000 personas han llegado al punto fronterizo.

Unos 7.000 venezolanos llegaron este viernes a la frontera internacional entre Colombia y Ecuador, tres días antes de la entrada en vigor de una visa humanitaria ecuatoriana, aunque pueden solicitar otro tipo de visados.

El paso fronterizo junto al puente Rumichaca fue escenario hoy de uno de los picos más altos que se recuerdan en meses del éxodo venezolano, que parece verse acelerado por la inminente exigencia del nuevo requisito.

La agencia Efe pudo constatar el gran número de inmigrantes que hacían fila en el ducto internacional, donde tras superar los trámites del lado colombiano, en el ecuatoriano personal policial y migratorio les colocaron pulseras numeradas de color azul.

Este dispositivo forma parte de un plan de contingencia para regular que el ingreso al territorio nacional se realice de manera ordenada.

Hasta el mediodía se distribuyeron cerca de 3.000 brazaletes y las autoridades estiman que en las siguientes horas el flujo aumentará.

El oficial de la Policía colombiana Gustavo Granados explicó por la mañana, desde la fronteriza Ipiales, que tenían "un pico de más o menos unos 7.000, como evidencia el puente que es el paso hacia el vecino país del Ecuador".

También las autoridades de Migración Colombia aplican un plan de contingencia destinado a descongestionar la divisoria y evitar riesgos provocados por el hacinamiento.

"Nuestra responsabilidad es la de brindarle seguridad a los ciudadanos. Estamos apoyando para que ellos puedan hacer su proceso de manera segura", indicó el oficial.

En la medianoche del domingo al lunes entrará en vigor la nueva disposición ecuatoriana de exigir "visado humanitario" a los venezolanos que deseen entrar en el país, según un decreto emitido por el presidente, Lenín Moreno.

En los últimos días se ha incrementado la llegada de emigrantes del país suramericano, que la semana pasada rondaba los 1.000 - 1.500 diarios, mientras que el jueves ya se contabilizaron más de 4.000, sin incluir los que entran de manera irregular.

El gobernador de la provincia ecuatoriana del Carchi, donde se ubica este límite territorial, Edin Moreno, indicó que "se mantendrá el plan de contingencia para contrarrestar los 26 puntos irregulares que tenemos de ingreso".

Apuntó que se tratará de un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el sistema de seguridad integrado ECU 911, "como también de la actuación de los municipios en todo lo que es la jurisdicción de la provincia del Carchi".

En las inmediaciones del paso se agolpaban esta mañana en largas filas los emigrantes venezolanos y alguno hasta describió la situación mejor que la del jueves.

"Por el momento la gente se está moviendo, ayer sí que estaba feo", explicó el venezolano Tito Verdesoto.

En la espera no faltaban los que liberaban presión criticando al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Maduro acabó con nuestro país. Nos desgració la vida, ese perro. Mira cómo nos tiene a toditos aquí haciendo colita. Más de uno aquí tiene más de dos o tres días", se quejó el emigrante Jhon Ormasa.

Muchos de los que hoy entraban en el país tienen intención de seguir viaje hasta alcanzar Chile o Perú.

La nueva visa será aplicable a cualquier venezolano que este por entrar, en tanto los que ya están en el país, más de 300.000, deberán regularizar su situación.

La Cancillería de Ecuador habilitó el miércoles en sus consulados virtuales la posibilidad de que los venezolanos que deseen migrar al país puedan solicitar un visado humanitario, que entrará en vigor el próximo lunes.

El trámite puede hacerlo todo nacional de ese país a través de internet, y tras rellenar varios campos de documentación, el solicitante deberá acudir a una entrevista presencial en los consulados ecuatorianos en Lima, Caracas o Bogotá.

El trámite incluye asimismo el pago de 50 dólares para la obtención del formulario de solicitud de la visa y figura el requiso de la presentación de un pasaporte que con plazo de vencimiento no superior a los cinco años.

La Cancillería también informó que la regulación de los ciudadanos venezolanos que ingresaron al país antes del 26 de julio de 2019 empezará en el próximo octubre, y quienes ingresen con posterioridad a esa fecha ya no podrán acogerse a ese beneficio.

Por esa razón, aconseja a los venezolanos tramitar la visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias.

La Cancillería ecuatoriana recordó recientemente que el visado humanitario será uno de los tantos tipos de visa que estarán a disposición de los emigrantes y que figuran en el portal del mismo, incluida la visa de residencia temporal de UNASUR, pese a que Ecuador ha denunciado el tratado.

El canciller, José Valencia, ha insistido en que la visa humanitaria será expedida exclusivamente para los venezolanos.

Esta medida fue adoptada por el Gobierno ecuatoriano para "ordenar" y "regularizar" la situación de más de 300.000 emigrantes venezolanos (no hay una cifra exacta) que se han quedado en el país, y que según datos de la ONU podrían llegar al medio millón a finales de este año.

Ecuador es el país que más flujo migratorio de Venezuela per cápita ha recibido estos dos últimos años, a un coste que sus autoridades elevan a cerca de 77 millones de dólares en 2018.