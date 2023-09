Militares en Tierralta: Fiscalía dice que “Ejército no da garantías de investigación”

Tras conocerse los videos en los que un grupo de militares intimida a una comunidad en la vereda El Manso, en Tierralta, Córdoba, todos los organismos de control anunciaron investigaciones para establecer qué fue lo que pasó.



El presidente Gustavo Petro, como es habitual, se refirió al tema a través de su cuenta en la red social X, en la que dijo que debe ser el Ejército, al lado del Gobierno, el que presente su investigación.

“Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo Ejército quien debe presentar públicamente, al lado del Gobierno, su propia investigación en estos hechos”, escribió el jefe de Estado.

Otra que se refirió al tema fue la procuradora Margarita Cabello, quien señaló que luego del ataque al helicóptero en el que se movilizaba una comisión judicial a investigar el caso en Tierralta llamó "de inmediato" al general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército.

"Y le exigí garantías no solo de seguridad frente a los funcionarios que iban en ese helicóptero de la Procuraduría general de la Nación y de la Fiscalía general de la Nación, sino también, y lo más importante por la tranquilidad para el país, garantías de seguridad frente a las investigaciones que estamos realizando por los hechos ocurridos”, aseguró.

La Fiscalía también anunció que fue designada una comisión especial de fiscales, señalando que el Ejército no da garantías de investigación a la justicia.



“Rechazamos el ataque porque lo que denota es que no existen garantías de investigación en Colombia, que el Ejército Nacional no le da garantías de seguridad a la justicia colombiana, a la Fiscalía General de la Nación. He conversado con la procuradora general de la Nación, en las próximas horas dirigiremos una comunicación al presidente de la República manifestándole esa preocupación, de que miembros no solamente de la Procuraduría, sino de la Fiscalía, como rama judicial del poder público, no puedan cumplir adecuadamente sus funciones en el territorio nacional", dijo el fiscal Francisco Barbosa.

Específicamente sobre las intimidaciones, el ente investigador señaló que llamará a interrogatorio a varios militares.

Estamos "investigando plenamente lo que está ocurriendo en esa zona. Los actos urgentes se van a adelantar a pesar de los obstáculos que quieran poner diferentes sectores a esa investigación. Ya solicitamos que 30 soldados, dos suboficiales y un oficial del Batallón de la Décima Primera Brigada del Batallón de Infantería Número 83 sean interrogados por la Fiscalía General de la Nación", agregó.

En medio de la competencia por mostrar investigaciones, el país espera cuanto antes claridad para saber qué pasó y por qué unos militares dicen ser de las disidencias para amenazar a una comunidad.