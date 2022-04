"Militares no podían manipular cuerpos de muertos": dudas sobre operación en Putumayo

Luego de conocerse los testimonios de los habitantes de la vereda el Remanso en el Putumayo, se dieron reacciones en diferentes sectores, entre ellos, organizaciones de derechos humanos y de militares retirados.

Uno de los primeros cuestionamientos es al comandante de la operación porque, según el exdirector de la doctrina Damasco, el coronel en retiro Javier Rojas, hay dudas sobre si hubo un análisis adecuado del ambiente operacional.

Publicidad

“Sabían que ahí había unos cabecillas guerrilleros, pero si ese comandante conocía el ambiente y ponderó: ¿qué puso de primero, la presencia de los cabecillas o la presencia de los civiles combatientes no armados? Porque entendemos que había una fiesta veredal”, dice Rojas.

Incluso, el exoficial manifestó que está operación se hubiese podido suspender ante el riesgo que existía por la presencia de civiles. Además, cuestionó el éxito de la acción. Afirma que no logró su objetivo: capturar a los cabecillas del frente 48 de las disidencias de las FARC.

Publicidad

“Para estos casos, en estas operaciones tan complejas, en áreas tan difíciles, porque hay que reconocer que, en estas áreas volátiles, complejas, ambiguas, hay una connivencia, hay un arraigo entre la población que habita esas zonas y los grupos armados al margen de la ley, y ahí es donde el comandante militar, previo al análisis del ambiente operacional, debe determinar claramente cuál es su enemigo", enfatiza Rojas.

También hay otros grandes interrogantes: ¿los soldados podían mover los cuerpos en medio de la operación? ¿La gente fue obligada a no grabar parte de la operación?

Publicidad

“Hubo alteración del escenario de los hechos, así que se trató como de esconder la naturaleza de la acción que habían desarrollado y se construyó una narrativa para exculpar responsabilidades”, señala Camilo González Posso, director de Indepaz.

Y, agrega Javier Rojas, “los militares en Colombia no tenemos facultades de policía judicial, la Policía sí. Es decir, si la Policía hubiese desarrollado esta operación, ellos sí tienen facultades, por lo tanto, podían llevar estos actos urgentes; nosotros no. No conozco los detalles y si fue así hubo un error”.

Publicidad

El director de Indepaz también asegura que “todo lo tenemos documentado, con testimonios de la comunidad" que dice que “se manipuló el escenario, se movieron cuerpos, se impidió que la gente hiciera registros con celular”.