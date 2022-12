Militares venezolanos habrían intentado borrar evidencia de incursión en Paraguachón

Mientras que algunos habitantes aseguran que hubo un nuevo cruce de frontera, gobernador lo niega pero dice que sí estuvieron muy cerca del límite con Colombia.

Continúa el pánico y la zozobra entre los habitantes de Paraguachón, quienes denunciaron una segunda incursión por parte de militares venezolanos a territorio colombiano.

"Ayer se metieron me quitaron 40 mil bolos, la patrulla llegó hasta aquí, una locura. Nos roban las cabuyas, las cadenas, las pertenencias de los demás, los carros los paran, les quitan los bolsos, como si fueran ladrones, pero son ladrones con uniforme", dice Keiver Murillo, quien trabaja en la trocha.

"Se siente bastante temor porque ellos vienen muy agresivos y hacen disparos; la ciudadanía está aquí bastante temerosa, los niños están bastante traumatizados aquí", revela Andrés Orozco, comerciante.

Pese a los señalamientos de la comunidad, el gobernador encargado de La Guajira afirma que aunque llegaron muy cerca al barrio donde ocurrieron los hechos el pasado sábado, los militares no ingresaron a suelo colombiano.

"Hubo ese rumor, pero las autoridades policiales que están destacadas en la zona me informan que hubo presencia, pero no cruzaron la línea limítrofe, no hubo ingreso a territorio colombiano", señala Weildler guerra, gobernador (e.).

Para el mandatario no se descarta que estuvieran allí para borrar algunas evidencias de la incursión reportada el 26 de agosto.

"Quizás en la zona debían encontrarse restos de granadas, de gases lacrimógenos, casquillos de bala, quizás; pero mientras estén en su territorio no hay motivo de protesta en este caso", dice.

Según fuentes militares, se estudia la posibilidad de movilizar más tropas hacia la trocha La Cortica, por donde militares venezolanos habrían incursionado el pasado sábado.